Cosa deve fare Sinner per diventare n. 3 del mondo? Quante partite deve ancora vincere

Jannik Sinner sta giocando il torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha sconfitto il padrone di casa Botic van de Zandschulp all’esordio e poi il rognoso francese Gael Monfils in due set, riuscendo così a qualificarsi ai quarti di finale. Stasera (secondo match dalle ore 19.30) il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo sul cemento indoor della località olandese per fronteggiare il canadese Milos Raonic, redivivo dopo tanti problemi fisici e ammesso in tabellone principale grazie al ranking protetto (ha eliminato l’olandese de Jong e il kazako Bublik).

Il nostro portacolori non dovrà sottovalutare il numero 309 al mondo e dovrà stare particolarmente attento al suo servizio. Jannik Sinner partirà con tutti i favori del pronostico e ha già messo nel mirino la semifinale, da disputare eventualmente contro il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor e il finlandese Emil Ruusuvuori (rispettivamente numeri 29 e 55 del ranking ATP). Sono tutti avversari ampiamente alla portata del 22enne, reduce dall’apoteosi agli Australian Open e apparso pimpante anche in occasione delle sue prime uscite da Campione Slam in un torneo dove lo scorso anno perse la finale contro Daniil Medvedev.

Jannik Sinner occupa il quarto posto nella classifica internazionale, ma ora è a due sole vittorie dal diventare numero 3 al mondo, operando il sorpasso su Daniil Medvedev, che dopo aver rinunciato al torneo di Rotterdam non andrà nemmeno a difendere il titolo all’ATP 250 di Doha. L’azzurro scalerebbe una posizione nel ranking ATP in caso di qualificazione alla finale (in questo caso scavalcherebbe il russo da lunedì 26 febbraio) o in caso di vittoria conclusiva (in questo caso l’operazione si concretizzerebbe già lunedì 19 febbraio). In sostanza a Jannik Sinner basterà battere Raonic e uno tra Griekspoor e Ruusuvuori per salire di un gradino.

Per vincere il torneo e accelerare i tempi servirebbe alzare al cielo il trofeo a Rotterdam e dunque vincere tre partite consecutive. Occorrerebbe dunque imporsi anche in finale, dove troverebbe chi avrà la meglio nell’altra parte del tabellone: il bulgaro Grigor Dimitrov, capace di battere in tre set il kazako Shevchenko, incrocerà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev (numero 5 al mondo) e l’australiano Alex de Minaur.

SINNER SUPERA MEDVEDEV E DIVENTA NUMERO 3 DEL MONDO SE…

Vince l’ATP 500 di Rotterdam: 8.270 punti, supererebbe Daniil Medvedev (8.265) nel ranking aggiornato lunedì 19 febbraio.

Perde la finale dell’ATP 500 di Rotterdam: 8.100 punti, supererebbe Daniil Medvedev (8.015) nel ranking aggiornato lunedì 26 febbraio.