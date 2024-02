A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 14 febbraio, quarta giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-4 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia, dopo l’oro di Simona Quadarella e i due argenti di Nicolò Martinenghi e della 4×100 sl, si vorrà rimpinguare il medagliere.

Fari puntati su Gregorio Paltrinieri che nella Finale degli 800 stile libero sarà protagonista dell’ennesima sfida della sua carriera. Il tempo passa per Greg, ma la voglia di lottare è sempre la stessa. Nelle 16 vasche i rivali saranno tanti, tra cui anche l’altro azzurro Luca De Tullio, splendido ieri nella fase di qualificazione, con il miglior tempo di ingresso nella Finale.

Atti conclusivi in cui vi saranno anche Martinenghi e Simone Cerasuolo che andranno a caccia di una medaglia iridata e Tete desideroso di replicare e, perché no, migliorare quanto fatto sul 100. Per quanto concerne Alberto Razzetti, il ligure nei 200 delfino vorrà continuare a stupire, visto quanto fatto nelle semifinali. Batterie del mattino dove Razzetti sarà al via delle heat dei 200 misti e sarà interessante la gestione dello sforzo. Nello stesso tempo Alessandro Miressi sfiderà nuovamente Pan Zhanle nei 100 sl.

La quarta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie e su Rai 2 HD per semifinali e finali; in streaming su RaiPlay2 per le batterie e su RaiPlay per semifinali e Finali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024 OGGI

Mercoledì 14 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 50 dorso donne

7:45 100 stile libero uomini

8:16 200 misti uomini

8:34 200 farfalla donne

8:47 4×100 mista mixed

Finali e semifinali (orari italiani)

17:02 800 stile libero uomini – Finale

17:17 200 stile libero donne – Finale

17:26 100 stile libero uomini – Semifinali

17:36 50 dorso donne – Semifinali

17:53 200 farfalla uomini – Finale

18:01 50 rana uomini – Finale

18:16 200 farfalla donne – Semifinali

18:29 200 misti uomini – Semifinali

18:48 4×100 mista mixed – Finale

AZZURRI IN GARA

Batterie

7:32 50 dorso donne – Silvia Scalia, Costanza Cocconcelli

7:45 100 stile libero uomini – Alessandro Miressi, Manuel Frigo

8:16 200 misti uomini- Alberto Razzetti

8:34 200 farfalla donne – Nessuna iscritta

8:47 4×100 mista mixed – Italia

Finali e semifinali

17:02 800 stile libero uomini – Finale – Luca De Tullio, Gregorio Paltrinieri

17:17 200 stile libero donne – Finale

17:26 100 stile libero uomini – Semifinali

17:36 50 dorso donne – Semifinali

17:53 200 farfalla uomini – Finale – Alberto Razzetti

18:01 50 rana uomini – Finale – Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo

18:16 200 farfalla donne – Semifinali

18:29 200 misti uomini – Semifinali

18:48 4×100 mista mixed – Finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay2 (batterie), RaiPlay (semifinali e finali)

Diretta testuale: OA Sport