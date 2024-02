LIVE Italia-Ungheria, Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia–Ungheria, terzo e ultimo match del girone D valevole per i Mondiali 2024 di pallanuoto, in corso a Doha in Qatar. Match importante per il percorso del Settebello nella manifestazione iridata: gli azzurri devono assolutamente vincere per guadagnare il pass verso i quarti di finale della manifestazione e soprattutto per mettere un piede sull’aereo che porta alle Olimpiadi di Parigi.

Il debutto è stato sul velluto, con la vittoria con trenta reti di scarto sul Kazakistan. Ora arriva però già un appuntamento importante: nel Gruppo D preliminare dei Mondiali di pallanuoto maschile a Doha c’è la sfida tra Italia ed Ungheria, due superpotenze di questo sport. Campioni del mondo del 2019 contro attuali detentori del titolo. All’Europeo in Croazia disputato poche settimane fa, l’Italia fu travolta 10-5 nel girone preliminare dalla squadra ungherese che presentava tanti giovani in campo. Gli azzurri si sono poi rifatti contro i magiari battendoli 12-7 nella finale per il terzo posto. Magiari che in questa fase rappresentano un avversario di tutto rispetto.

Per gli azzurri si tratta del primo scoglio importante in un torneo dove il Settebello vuole arrivare fino in fondo ma ha come obiettivo primario quello di staccare uno dei quattro pass olimpici a disposizione

