LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Minisini sfida Yang nel libero, tornano Cerruti-Ruggiero

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena all’Aspire Dome di Doha! L’Italia si è sbloccata lunedì nel pomeriggio grazie all’argento di Giorgio Minisini, che cerca di essere protagonista anche nella finale del solo libero di quest’oggi.

Nella gara preliminare di ieri, servita come ‘allenamento’ e a decretare l’ordine di discesa in acqua, l’azzurro ha chiuso al terzo posto, ma beccandosi ben tre base mark che hanno abbassato il punteggio complessivo della sua prova. In testa il cinese Shuncheng Yang, vincitore della prova tecnica due giorni fa.

La mattinata dell’Aspire Dome verrà invece impegnata dai preliminari del duo libero: sono trentanove le coppie iscritte alla prova, con solo dodici di queste che accederanno alla finale. Le migliori, tra cui l’Italia con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, sono tutte piazzate nel gruppo A, che partirà alle 12.00 italiane.

La sesta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di Doha, di scena all’Aspire Dome, partirà alle ore 7.30. La consueta DIRETTA LIVE di Oa Sport partirà poco prima delle 12.00, per seguire prima il gruppo A del duo libero, mentre alle 18.00 torneremo per la finale di Giorgio Minisini. BUON DIVERTIMENTO!