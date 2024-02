LIVE Italia-Inghilterra, amichevole calcio femminile in DIRETTA: sfida alle campionesse d’Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Inghilterra, amichevole calcio femminile in DIRETTA, test impegnativo per le azzurre.

L’Italia femminile è pronta per un’altra amichevole in breve tempo: a seguito di un pareggio senza reti contro l’Irlanda, ora le azzurre si preparano per una sfida impegnativa contro l’Inghilterra, attuale campione d’Europa e finalista mondiale.

Il confronto con l’Irlanda ha rappresentato l’ultima apparizione in Nazionale per Sara Gama, che si congeda con un bilancio di 7 gol in 135 partite, posizionandosi come la quarta giocatrice più capitanata nella storia della nazionale italiana. Da parte sua, l’Inghilterra arriva da una vittoria schiacciante per 7-2 sull’Austria, con Bethany Mead che si è distinta segnando due volte.

Data: 27/02/2024

Orario: 18.00

Canale TV: Rai 2

Probabili formazioni

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Bartoli, Salvai, Linari; Glionna, Caruso, Dragoni, Oliviero; Piemonte, Girelli, Greggi.

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Le Tissier, Morgan, Greenwood, Charles; Clinton, Stanway, Toone; Mead, Russo, Hemp.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, amichevole calcio femminile in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Buon divertimento!