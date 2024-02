Calcio femminile: l’Italia esce con le ossa rotte dalla seconda amichevole. Con l’Inghilterra finisce 5-1

Giornata difficile per la Nazionale Italiana di calcio femminile in quel di Alcegiras. Dopo la sfida a reti bianche contro l’Irlanda le azzurre hanno dovuto arrendersi al cospetto della corazzata Inghilterra, cedendo il passo con il rotondo risultato di 5-1.

Un match partito subito in salita per le ragazze di coach Soncin. Al primo giro di orologio infatti le Campionesse d’Europa (nonché vice Campionesse del Mondo) mettono subito il muso avanti con Wubbon-Moy che, di testa, spiazza Giuliani trovando la rete del vantaggio.

La squadra allenata dal guru Sarina Wiegman non si ferma, continua a spingere trovando il raddoppio al 19′ grazie ad Hemp che approfitta di una defaillance del comparto difensivo. L’Italia sembra spaesata e soprattutto confusa: ad un possesso palla carente si aggiunge anche una difficoltà significativa nella costruzione del basso. Schiacciate in difesa le azzurre non possono che provare a resistere all’avanzata delle avversarie che, però, al 33′ firmano il 3-0 ancora una volta con Hemp, stavolta con un’incornata di testa.

Ma al 41′, dopo un miracolo di Giuliani sul tiro sicuro di Kelly, un’Italia in apnea trova spazio su contropiede, riaprendo parzialmente i conti al 45′ con Cambiaghi. Alla ripresa il gioco azzurro sembra più ordinato e con un baricentro più alto.

La superiorità delle inglesi si palesa ancora una volta al 68‘ quando Toone tira un bolide destro al volo superando Giuliani e firmando così il poker. La manita arriva invece dieci minuti più tardi a causa di un’uscita scomposta del nostro portiere che consente così a Daly di spingere il pallone in rete, mettendo il punto esclamativo ad una partita mai aperta.