Rugby, Sei Nazioni 2024: Irlanda a un passo dal titolo, l’Italia può essere decisiva

Si è disputato il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 e la corsa al titolo sembra ormai già scritta. Il dominio dell’Irlanda in questa prima fase del torneo, infatti, è stato totale e alle sue spalle nessuna è riuscita a evitare un passo falso. E le uniche due formazioni ancora virtualmente in corsa, cioè Scozia e Inghilterra, sono le uniche due che gli irlandesi non hanno ancora affrontato.

L’Irlanda, infatti, con tre vittorie con bonus su tre incontri guida la classifica con 15 punti. Alle loro spalle è salita la Scozia, che battendo l’Inghilterra ha superato in un colpo britannici e francesi e ha 9 punti. L’Inghilterra, dopo due vittorie, è appunto caduta a Edimburgo e segue a 8 punti. Quarta la Francia, che con il pareggio con l’Italia ha 6 punti, mentre azzurri e Galles chiudono con 3 punti, nonostante i gallesi abbiano subito tre ko su tre sino a ora.

Con 6 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, dunque, l’Irlanda ha già nel prossimo turno la chance di chiudere il discorso. Gli irlandesi saranno impegnati a Twickenham contro l’Inghilterra e una vittoria con bonus darebbe agli irlandesi la certezza di aver conquistato il secondo titolo consecutivo, visto che nella migliore delle ipotesi la Scozia potrebbe restare a 6 lunghezze di distanza. In caso di successo senza bonus, invece, l’Irlanda sarebbe campione con un turno d’anticipo nel caso in cui la Scozia non dovesse vincere con bonus contro l’Italia.

L’Irlanda, però, scenderà in campo già sapendo il risultato degli scozzesi e, dunque, sapendo che risultato può valere il titolo. In caso di sconfitta con l’Inghilterra, ovviamente, i giochi sarebbero in ogni caso riaperti, perché sia la Scozia potrebbe rientrare in gioco sia l’Inghilterra, che nella peggiore delle ipotesi (nessun bonus offensivo e due bonus per l’Irlanda) si troverebbe a -5 punti dalla vetta. In caso di pareggio, invece, l’Inghilterra sarebbe fuori dalla corsa al titolo, mentre l’Irlanda potrebbe festeggiare la vittoria del Sei Nazioni in caso di sconfitta o pareggio della Scozia.

Diventa, quindi, decisiva anche la sfida tra la Scozia e l’Italia. Gli azzurri possono diventare l’arbitro del torneo. Vincendo escluderebbero quasi sicuramente la Scozia dalla corsa al titolo (tranne in caso di bonus conquistati dai britannici e ko senza bonus dell’Irlanda), mentre pareggiando potrebbero escludere la Scozia in caso di pareggio o vittoria dell’Irlanda. Se la Scozia, invece, dovesse vincere, allora tutto passerebbe dai bonus ottenuti da Scozia e Irlanda contro Italia e Inghilterra per capire se il Sei Nazioni 2024 sarà già deciso o meno a 80 minuti dalla fine.