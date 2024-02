LIVE Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA: il Settebello ora deve mostrare quanto vale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar sarà la selezione ellenica l’odierna avversaria anche per il Settebello. Gli azzurri vanno alla ricerca di un posto in semifinale dopo aver finalmente arpionato il pass olimpico con il successo sugli Stati Uniti negli ottavi della manifestazione iridata.

La vincente del match tra azzurri ed ellenici sfiderà la vincente dell’incontro tra Spagna e Montenegro, che precederà l’incontro del Settebello (si disputerà alle ore 14.00), mentre dall’altro lato del tabellone si giocheranno successivamente Serbia-Croazia (alle ore 17.00) ed Ungheria-Francia (alle ore 18.30). In mattinata, invece, previste le semifinali per il nono posto e le finali per il tredicesimo ed il quindicesimo posto.

