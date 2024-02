Italia-Grecia oggi in tv, Mondiali pallanuoto 2024: programma, dove vederla, streaming

Dopo l’incrocio avvenuto nel torneo femminile, Italia-Grecia sarà il match valido per i quarti di finale anche ai Mondiali 2024 di pallanuoto maschile e si giocherà oggi alle ore 15.30 italiane: il Settebello ha già conquistato il pass olimpico superando gli ottavi ed ora può giocare per cercare una medaglia iridata.

La vincente del match tra azzurri ed ellenici sfiderà la vincente dell’incontro tra Spagna e Montenegro, che precederà l’incontro del Settebello, mentre dall’altro lato del tabellone si giocheranno successivamente Serbia-Croazia ed Ungheria-Francia.

Saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD i primi due quarti di finale, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play per i primi due quarti di finale, e su Rai Play 3 per gli ultimi due quarti di finale, con tutti i match visibili su Eurovision Sport. La diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Martedì 13 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile, finale 15° posto: Sudafrica-Kazakistan

08.30 Pallanuoto maschile, finale 13° posto: Brasile-Giappone

10.00 Pallanuoto maschile, semifinali 9° posto: Cina-Romania

11.30 Pallanuoto maschile, semifinali 9° posto: Australia-Stati Uniti

14.00 Pallanuoto maschile, quarti di finale: Spagna-Montenegro – Diretta tv su Rai Sport HD

15.30 Pallanuoto maschile, quarti di finale: Grecia-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD

17.00 Pallanuoto maschile, quarti di finale: Serbia-Croazia

18.30 Pallanuoto maschile, quarti di finale: Ungheria-Francia

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per i primi due quarti di finale di pallanuoto maschile.

Diretta streaming: Rai Play per i primi due quarti di finale di pallanuoto maschile, Rai Play 3 per gli ultimi due quarti di finale di pallanuoto maschile, ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport per il match del Settebello.