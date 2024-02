A che ora Italia-Spagna, semifinale Mondiali pallanuoto 2024: data, programma, tv

Il Settebello, dopo aver battuto la Grecia per 11-10, disputerà la semifinale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: l’Italia tornerà in acqua giovedì 15 febbraio alle ore 14.00 italiane contro la Spagna, che ha superato per 15-12 il Montenegro.

L’Italia, che aveva chiuso il Gruppo D al secondo posto, ha affrontato e battuto gli Stati Uniti per 13-12 nel primo incontro ad eliminazione diretta, ottenendo il pass olimpico, e poi ha superato la formazione ellenica, mentre gli iberici, che avevano vinto il Gruppo B, si erano qualificati direttamente ai quarti.

Il match del Settebello nella semifinale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, con tutti i match visibili su Eurovision Sport. La diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Giovedì 15 febbraio

14.00 Pallanuoto maschile, semifinale: Spagna-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per il match del Settebello su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per il match del Settebello su Rai Play, per tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.