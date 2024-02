Golf, il Cognizant Classic apre il Florida Swing. Tanti big in campo, c’è McIlroy, urge reazione da Francesco Molinari

Il Cognizant Classic in The Palm Beaches di questa settimana dà il via al Florida Swing del PGA Tour 2024. Un periodo passato interamente nello stato con capitale Miami ricco di tornei assai importanti, che culmineranno con il The Players di metà marzo. Riapre le porta il PGA National, uno dei percorsi più tosti e complicati dell’interno anno. Per quel che riguarda il campo c’è però una novità da annotare, la buca 10 infatti diventa da lunghissimo par 4 a par 5 arrivabile in due, sicuramente una delle migliori occasioni di birdie di tutto il giro per i protagonisti, per un campo che passa da par 70 a par 71.

Sul tee della uno di giovedì si presenterà un field di altissima qualità, con capofila Rory McIlroy. Il nordirlandese vive a Jupiter, vicinissimo a Palm Beach Gardens, e questa settimana farà il suo terzo torneo stagionale sul circuito americano. Per il veterano di Team Europe sarà la sua decima presenza sul PGA National, ma la prima dopo il 2018. Saranno presenti anche Chris Kirk e Eric Cole, che l’anno scorso hanno regalato spettacolo (facendo entrambi segnare il record del percorso su 72 buche) e si sono giocati il successo al playoff. Kirk va per il bis consecutivo, fatto che non succede qui da Jack Nicklaus 1977-1978, mentre Cole torna dove tutto è iniziato e dove ha dato il via alla sua stagione fenomenale che lo ha portato a diventare Rookie dell’anno.

Debutto assoluto su questo campo per Jake Knapp, uscito trionfatore la scorsa domenica dal Mexico Open, che andrà a caccia dell’impresa quasi impossibile di inanellare due settimane vittoriose consecutive. Blocco pesante del passato Team Europe in gara: saranno da tenere d’occhio gli inglese Matt Fitzpatrick e Justin Rose, l’irlandese Shane Lowry e l’austriaco Sepp Straka. Abbiamo rischiato di avere una prima volta che avrebbe capitalizzato tutta l’attenzione, facendo passare nettamente in secondo piano tutto il resto. Charlie Woods, il figlio di Tiger, ha giocato le pre-qualifiche, dove purtroppo non ha superato il turno. C’è stato un primo tentativo di avere un altro Woods sul PGA Tour, appuntamento solo rimandato per un evento che sarà seguitissimo.

Seconda settimana di fila in campo per Francesco Molinari, a cui urgono risposte molto velocemente. L’azzurro ha mancato il taglio a Vidanta, giocando un golf assai falloso, sia dal tee sia sui green. Il torinese fatica tantissimo anche solo a giocare il weekend, e la svolta provata a dare l’anno scorso non sembra, per ora, portare i suoi frutti. Molinari era partito in maniera incoraggiante a Dubai, salvo poi perdersi appena trasferitosi negli Stati Uniti. Da ‘Chicco’ ci si attende una reazione, anche perché i tornei più importanti sono a lui inaccessibili in questo momento, per impedire che un campione del suo calibro si riduca ad un tramonto così poco chiaro.

Per quel che riguarda la programmazione televisiva copertura affidata ad Eurosport e discovery+. Le prime due giornate saranno visibili sia in streaming sia sul canale di riferimento (Eurosport 2) dalle 20.00 alle 00.00; per quel che riguarda sabato sul digital il collegamenti si aprirà alle 19.00, mentre in tv si partirà dalle 22.35 circa. Il gran finale di domenica invece sarà visibile dappertutto dalle 19.00 alla fine, prevista intorno a mezzanotte.