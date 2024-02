Golf: SDC Chapmionship 2024, quartetto d’italiani al via. Baldwin difende il titolo

Si va dal Kenya al Sudafrica in questa settimana di DP World Tour 2024. Ci si sposta in particolare nella zona dell’Eastern Cape, e più precisamente al St. Francis Links, campo tra i molti progettati da Jack Nicklaus. L’evento è stato inaugurato l’anno scorso e, come nella prima edizione, è cosanzionato dal DP World Tour e dal Sunshine Tour. Nel 2023 a vincere fu l’inglese Matthew Baldwin, che torna a difendere il titolo dopo una non eccezionale partenza nel 2024.

Al solito molto ampio il novero dei sudafricani in scena, tra i quali si possono trovare Thriston Lawrence e Zander Lombard come nomi di spicco, senza comunque dimenticare Dylan Frittelli. A livello di favori del pronostico, proprio Lombard potrebbe avere questa settimana un passo in più, ma lo scozzese Ewen Ferguson può giocarsi benissimo le proprie carte più di molti altri.

In gara per l’Italia ci sono Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Matteo Manassero. Per il veneto, nei giri di pratica, anche la soddisfazione di una buca in uno. Quanto a Scalise, il buon rendimento di Nairobi lo può senz’altro spingere in alto in termini di fiducia, mentre Laporta può vantare la memoria del decimo posto al South African Open. In palio ci sono 1.500.000 dollari, 255.000 dei quali vanno al vincitore.

Non ci sarà copertura televisiva per questo evento: si tratta, infatti, di uno dei pochissimi non teletrasmessi da Sky Sport, che possiede i diritti del DP World Tour.