Golf, Jake Knapp trionfa nel Mexico Open resistendo al rientro di Valimaki

I golfisti del PGA Tour concludono le fatiche settimanali archiviando il quarto e decisivo round del Mexico Open (montepremi 8,1 milioni di dollari). L’evento nato nel 1944 e organizzato in collaborazione con Web.com Tour, Challenge Tour, PGA Tour Latinoamerica e Tour de las Americas sorride a Jake Knapp. Il golfista americano resiste al comando chiudendo con lo score complessivo di -19 (265 colpi) contenendo il tentativo di risalita di Sami Valimaki.

Il finlandese si ferma al secondo posto a sole due lunghezze dal vincitore. In terza posizione con il punteggio di -14 troviamo il terzetto composto dallo statunitense Justin Lower, dal rappresentante di Taipei C.T. Pan e dal tedesco Stephan Jager. Quest’ultimo è tra i migliori di giornata e recupera ben 17 posizioni grazie a un’ultima tornata da -6. -13e sesta posizione per l’americano Patrick Rodgers e per lo scozzese Robert Macintyre.

Sul percorso par 71 del Vidanta Vallarta Club di Vallarta (Messico) chiudono la top ten con lo score di -12 all’ottavo posto il sudafricano Erik van Rooyen e gli statunitensi Doug Ghim, Carson Young, Andrew Novak e Chan Kim. Classifica ristretta con 23 golfisti che hanno chiuso con meno di 10 colpi di distacco dal vincitore. Ultimo round che ha fornito diversi recuperi. Da segnalare le 26 posizioni recuperate dall’americano Dylan Wu e dal colombiano Nico Echavarria, che chiudono appaiati in 24esima piazza con -9.

Per Knapp, ventinovenne di Costa Mesa (California, Stati Uniti), il successo colto il Messico è il quarto della carriera da professionista e il primo nel circuito maggiore. In precedenza il californiano si era imposto in tre kermesse del PGA Tour Canada. Knapp stacca un assegno di quasi un milione e mezzo di dollari ed incamera infine 500 punti che lo proiettano al 53° posto del FedEx Cup Ranking.