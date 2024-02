Combinata nordica, Riiber batte Ilves in volata e vince anche gara-2 a Otepää. Azzurri nelle retrovie

Jarl Magnus Riiber non vuole fermarsi e continua a riscrivere la storia della combinata nordica, imponendosi anche nella seconda competizione individuale del weekend a Otepää (Estonia) in occasione del settimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Nono successo consecutivo e tredicesimo complessivo in stagione per il fenomeno norvegese, ormai vicinissimo alla conquista quinta Sfera di Cristallo della carriera.

La 70ma affermazione individuale nel circuito maggiore di Riiber (che ha toccato inoltre la tripla cifra di podi tra Coppa del Mondo e Mondiali) si è rivelata più sudata del previsto nella Gundersen odierna, a causa di un segmento di salto in cui non è riuscito a fare il vuoto inserendosi in terza piazza a 10″ dalla vetta. La prova a inseguimento di fondo sui 10 km ha sorriso comunque al 26enne di Oslo, bravo a restare nel gruppetto di testa fino all’ultimo giro per poi far valere le sue qualità di finisseur battendo in volata il padrone di casa estone Kristjan Ilves.

Il podio della mass start di ieri è stato replicato alla perfezione, visto che l’austriaco Johannes Lamparter si è confermato in terza posizione pagando dazio proprio nel finale rispetto ai primi due. Quarta piazza a 6″ dal vincitore per l’altro austriaco Stefan Rettenegger, mentre il tedesco Johannes Rydzek è arrivato quinto a 27″ resistendo al rientro del gruppone inseguitore guidato dal norvegese Joergen Graabak, 6° a 31″.

Giornata abbastanza opaca sul fronte italiano, con un solo atleta tra i migliori 30 e tre in zona punti a causa di un rendimento negativo sul trampolino. Samuel Costa non è andato oltre il 28° posto (recuperando 5 posizioni nel fondo), mentre Aaron Kostner e Raffaele Buzzi hanno chiuso rispettivamente in 33ma e 34ma piazza. Solo 44° Domenico Mariotti.