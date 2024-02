Sci alpino, le mani di Lara Gut-Behrami sulla Coppa del Mondo: sorpasso su Shiffrin, calendario favorevole e rientro incerto della rivale

Lara Gut-Behrami è balzata in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse svizzera ha vinto il gigante di Soldeu, firmando una splendida rimonta dopo il nono posto nella prima manche, e ha così operato il sorpasso ai danni della statunitense Mikaela Shiffrin in vetta alla graduatoria. La 32enne primeggia con cinque punti di vantaggio nei confronti dell’americana, che è assente dal massimo circuito internazionale itinerante dopo la caduta rimediata nella prima discesa di Cortina d’Ampezzo e che non ha ancora comunicato la data del suo rientro agonistico.

Lara Gut-Bahrami ha indubbiamente mosso un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo generale, già alzata al cielo nel 2016. La rossocrociata, che non prenderà parte allo slalom di domani ad Andorra, è chiaramente avvantaggiata dal calendario. La Campionessa Olimpica di superG potrà infatti fare affidamento su quattro discese (due a Crans Montana, una a Kvitfjell, una a Saalbach), cinque superG (uno a Crans Montana, due in Val di Fassa, uno a Kvitfjell, uno a Saalbach) e due giganti (uno ad Are, uno a Saalbach).

Mikaela Shiffrin potrà contare su due slalom rimanenti (Are e Saalbach, domani non gareggerà a Soldeu), ben consapevoli che potrà fare la differenza anche tra le porte larghe e in velocità. Al momento, però, non si sa quando la padrona del Circo Bianco si ripresenterà al cancelletto di partenza. Se dovesse saltare anche il fine settimana di Crans Montana (16-18 febbraio, due discese libere e un superG) e presentarsi soltanto in Val di Fassa (sono le ultime voci, ma non c’è nulla di confermato) allora il trofeo sarebbe davvero a un passo dalle mani di Lara Gut-Behrami.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

11 febbraio Slalom a Soldeu (Andorra)

16 febbraio Discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

17 febbraio Discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

18 febbraio SuperG a Crans Montana (Svizzera)

24 febbraio SuperG in Val di Fassa (Italia)

25 febbraio SuperG in Val di Fassa (Italia)

2 marzo Discesa libera a Kvitfjell (Norvegia)

3 marzo SuperG a Kvitfjell (Norvegia)

9 marzo Gigante ad Are (Svezia)

10 marzo Slalom ad Are (Svezia)

16 marzo Slalom a Saalbach (Austria)

17 marzo Gigante a Saalbach (Austria)

22 marzo SuperG a Saalbach (Austria)

23 marzo Discesa libera a Saalbach (Austria)