Calendario sport invernali oggi: orari 18 febbraio, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 18 febbraio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, slittino, slittino naturale, bob e short track, oltre ai Mondiali di biathlon e di speed skating.

Termineranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: nella 12.5 km mass start femminile delle ore 14.15, l’Italia sarà rappresentata da due azzurre: Lisa Vittozzi, automaticamente qualificata alla gara in quanto medagliata (avrebbe comunque partecipato facendo parte delle prime 15 della classifica generale di Coppa del Mondo), che avrà il pettorale 2, e Dorothea Wierer, qualificata grazie ai punti raccolti nella rassegna iridata, che partirà col 19. Samuela Comola, invece, è la prima delle riserve e dovrà sperare in una rinuncia (a patto che non arrivi da un’atleta francese) per prendere parte alla gara.

L’ultima gara della rassegna iridata, però, sarà la 15 km mass start maschile delle ore 16.30, nella quale l’Italia sarà rappresentata da due azzurri: Tommaso Giacomel, facente parte dei primi 15 della classifica generale di Coppa del Mondo, avrà il pettorale 9, mentre Lukas Hofer, qualificato grazie ai punti accumulati nelle tre prove individuali dei Mondiali, partirà col numero 19.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 18 febbraio

01.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni LH HS 134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

03.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Calgary: halfpipe maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

03.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS 134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

08.45 Short track: Coppa del Mondo junior Heerenveen: 2a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile – FIL Live TV

09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

10.00 Short track. Coppa del Mondo Danzica: 3a giornata – 14.00 eurosport.it, discovery+

10.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

10.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche singolo femminile – YouTube FIL Luge

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

11.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 2a manche singolo femminile – FIL Live TV

11.25 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche singolo femminile – YouTube FIL Luge

11.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: superG maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

12.45 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: sprint singolo maschile – YouTube FIL Luge

13.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: sprint doppio maschile – YouTube FIL Luge

14.15 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: sprint doppio femminile – YouTube FIL Luge

14.15 Biathlon, Mondiali Nove Mesto Na Morave: 12.5 km mass start femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport

14.45 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: sprint singolo femminile – YouTube FIL Luge

15.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

16.30 Biathlon, Mondiali Nove Mesto Na Morave: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport

17.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis: 10 km tl maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

19.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis: 10 km tl femminile – eurosport.it, discovery+

20.00 Speed skating, Mondiali Calgary: 5000 femminili, 10000 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, dalle 21.00 Rai Sport HD