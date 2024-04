MotoGP, Alex Marquez in testa nel warm-up a Jerez, bene Bastianini e Bagnaia, brutta caduta per Acosta

Un warm-up più corto del previsto quello del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. A poco meno di un minuto dalla fine viene sventolata la bandiera rossa per la caduta di Pedro Acosta in curva 7: lo spagnolo della KTM è rotolato addosso al materasso staccato dalla moto, un botto ad alta velocità che fortunatamente non ha lasciato conseguenze per il giovane spagnolo.

Warm-up che ha visto cadere anche Fabio Di Giannantonio, anche lui senza conseguenze e che ha visto primeggiare Alex Marquez, ancora brillante con la Ducati del Team Gresini: 1:37.943 il crono che è già valido per un buon passo gara. Lo spagnolo riesce a precedere Enea Bastianini che conferma le ottime sensazioni di ieri e il potenziale per la gara odierna.

Buoni anche i riferimenti di Bagnaia che ha chiuso in sesta posizione a poco più di tre decimi da Alex Marquez, appena dietro a Jorge Martin: Pecco ieri non stava andando male nella Sprint Race e ha dichiarato di avere un buon feeling con la moto, oggi in gara le premesse sono buone. Ottavo Franco Morbidelli e decimo Fabio Di Giannantonio nonostante la caduta.

Sessione che poi si è conclusa con le polemiche, mancando ancora 53 secondi alla fine: 53 secondi che non si sono svolti e team che non hanno potuto neppure eseguire le prove di partenza, lasciando quindi tutto in sospeso.