LIVE Sci di fondo, 10 km Minneapolis 2024 in DIRETTA: Elia Barp cerca un acuto

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’ultima giornata di gare a Minneapolis, Stati Uniti. Si chiude la tappa di ritorno nel Continente americano della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare su 10 chilometri a tecnica libera.

Nella gara maschile, ci si attende un norvegese davanti a tutti. Chissà che non possa essere proprio Johannes Hoesflot Klaebo, ieri vincitore della sprint a tecnica libera, che non vince una prova “distance” dalle nevi di casa di Trondheim a fine dicembre. Gli avversari, come sempre, non mancheranno. Simen Hegstad Krueger su tutti, Harald Oestberg Amundsen e Paal Golberg sono i principali avversari per una Norvegia a contingente ridotto causa difficoltà economiche in Federazione. In casa Italia, ci sono ottime possibilità di ottenere piazzamenti di prestigio. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno come obiettivo la top 10, dopo la splendida prova di ieri. Per Simone Daprà, sarebbe magnifico migliorare il 16° posto di Canmore nella 20km TL, che rappresenta il miglior risultato in carriera in una distance.

Tra le donne, è il grande giorno di Jessie Diggins! L’atleta di casa, letteralmente, sta per sollevare la prima Sfera di Cristallo della carriera dopo una stagione dominata. Sarà l’occasione per imporsi di fronte alla tantissima gente accorsa per celebrarla, in una competizione in cui può perdere solo se con problemi di materiali e cadute. In casa Italia, Caterina Ganz e Francesca Franchi proveranno ad attaccare la top 20, provando a riscattare delle ultime prove “distance” abbastanza opache.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle 10 chilometri a tecnica libera, che prenderanno il via alle 17.30 quella maschile e alle 19.45 quella femminile.