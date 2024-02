LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino all’attacco di Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si chiude il trittico sulla pista elvetica; e l’Italia, dopo la meravigliosa giornata di ieri, ha tutte le carte in regola per provare a replicare un risultato strepitoso.

Ieri Marta Bassino è stata semplicemente perfetta, non ha sbagliato nulla e ha dominato la seconda discesa. Sotto al secondo di distacco è rimasta solo Federica Brignone, che è finalmente tornata a fare una prova senza errori. Dopo la doppietta di ieri, la piemontese e la valdostana possono senza dubbio provare a replicare. Per entrambe il superG è più adatto della gara più veloce, e si parte con l’ambizione di replicare esattamente la scorsa strepitosa giornata. Rimanendo in casa Italia si può sognare anche con altre atlete. Laura Pirovano adora Crans Montana, e dopo il quarto e quinto posto, entrambi con la top-3 a distanza di pochi centesimi, è forse arrivato il momento giusto di salire sul podio. Prime dieci nel mirino per Teresa Runggaldier, mentre l’obiettivo è la zona punti per le giovani Sara Thaler e, soprattutto, Vicky Bernardi.

L’avversaria principale delle italiane sarà la svizzera Lara Gut-Behrami. La padrona di casa trova la sua specialità preferita, e sta sciando divinamente. Ieri però non ha avuto chance nonostante una prova più che discreta, ma oggi vorrà sicuramente rifarsi. Gut è pettorale rosso, ma Brignone non è completamente tagliata fuori, soprattutto se dovesse arrivarle davanti nella giornata odierna. Attenzione a Cornelia Huetter, sul podio nella prima discesa e seconda nella classifica di specialità. Possono fare molto bene le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel, entrambe in forma e più adatte al supergigante che alla discesa. Le avversarie ci sono, ma se le due punte azzurre sciano come ieri possiamo assistere ad un altra giornata sfavillante.

La donna da battere è la ticinese Gut-Behrami, ma Brignone e Bassino sono da corsa. Si parte alle 10.30, buon divertimento e buono sci a tutti!