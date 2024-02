LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: Davide Ghiotto va all’assalto dei 10000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Mondiali su singole distanze di speed skating 2024. Al Calgary Olympic Oval (Canada) la rassegna iridata è pronta a volgere al termine, l'Italia avrà nuovamente ampie chances da medaglia e punterà a chiudere in bellezza.

Mondiale da incorniciare fino a questo momento per l’Italia, capace di conquistare un argento con Davide Ghiotto sui 5000m e un fantastico oro nella Team Pursuit. Il programma odierno si aprirà con i 5000m femminili e proseguirà poi con i 10000m maschili, quest’ultima gara è la più attesa per i colori azzurri. Davide Ghiotto ha vinto la classifica di Coppa del Mondo dedicata alle lunghe distanze, si è messo al collo la medaglia d’argento sui 5000m sia agli Europei, che ai Mondiali, ma ha nei 10000m il suo punto di forza e quest’oggi sarà l’uomo da battere. La sfida per il podio e per l’oro sarà col solito Patrick Roest, ma attenzione anche alla concorrenza del padrone di casa Ted-Jam Bloemen e del norvegese Sander Eitrem. Questo Mondiale si chiuderà con i 1500m maschili e femminili, prove in cui l’Italia non dovrebbe, almeno sulla carta, lottare per le posizioni di vertice. Saranno numerosi gli azzurri a scendere sul ghiaccio oggi, oltre il già citato Davide Ghiotto: Michele Malfatti gareggerà sui 10000m, Laura Lorenzato sui 5000m, Daniele Di Stefano, Alessio Trentini e Laura Peveri sui 1500m.

quarta ed ultima giornata dei mondiali su singole distanze di speed skating 2024, le gare prenderanno il via alle ore 20:00!