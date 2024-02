Salto con gli sci: Domen Prevc ferma Kobayashi e fa sua Sapporo, buoni segnali da Alex Insam

A cinque anni dal successo sul trampolino di volo di Vikersund, e a oltre sette da quello di Engelberg, Domen Prevc torna a vincere una gara di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Lo sloveno realizza il suo intento in quel di Sapporo, dove riesce a posizionarsi come leader al termine di una competizione sempre condotta: 134.7 e 138.9 i punteggi di due salti da 136.5 e 139.5 metri, che gli permettono di chiudere a 273.6.

Seconda posizione per Ryoyu Kobayashi: al Concorde giapponese non riesce la rimonta dal quarto posto. Aveva saltato 133 metri nella prima serie, il che gli era valso una quota di 129.2, poi nella seconda arrivano i 139 e 140.6, ma si ferma a 269.8. Terza posizione per il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, che finisce a quota 261.7.

Tris d’austriaci dal quarto al sesto posto, e tutti in risalita in tema di classifica: Stefan Kraft, Manuel Fettner e Jan Hoerl si classificano rispettivamente con i punteggi di 260, 258 e 252. Svaniscono le speranze di fare da numero 1 giapponese di giornata di Ren Nikaido, terzo davanti a Kobayashi dopo la prima serie, ma gli rimane un valido 251.6 con settima posizione annessa. Ottavo e nono gli sloveni Peter Prevc e Lovro Kos, rispettivamente a 248.6 e 240.3; notevole rimonta dal 18° al 10° posto del norge Benjamin Oestvold, che chiude a 233.8.

In casa Italia 20° posto per Alex Insam, che dopo il 15° della prima serie (124 metri e 107.6 punti) cala un po’ nella seconda (121.5 e 101.9) chiudendo a 209.5. Dopo aver superato la qualificazione, non ha saltato Giovanni Bresadola. Fuori proprio in qualificazione Francesco Cecon e Andrea Campregher, rispettivamente 53° e 55° a 50.3 e 45.2.