LIVE Biathlon, Mass start maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a stupire

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile, ultima gara valida per i Mondiali 2024 di biathlon in corso di svolgimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Volge a termine una manifestazione iridata molto complicata, corsa con condizioni complesse, ma che ha regalato grandissime emozioni. La corazzata norvegese è arrabbiatissima per l’epilogo della staffetta ma vuole ancora monopolizzare il podio, Tommaso Giacomel per l’acuto in una gara individuale.

La staffetta di ieri è stata una bruttissima botta per la Norvegia, che si è suicidata all’ultimo poligono perdendo una staffetta (la seconda di fila al Mondiale) che griderà vendetta per secoli. Detto questo, nelle gare individuali, gli scandinavi hanno letteralmente dominato; si sono disputate tre competizioni con 12 medaglie totali in palio: i norvegesi hanno portato a casa undici allori, lasciando solo al tedesco Doll il bronzo nell’individuale. Johannes Boe va per riscrivere altri record, e sarà accompagnato dai connazionali Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Dale e un Vetle Christiansen che sarà ancora convalescente dopo la giornata di ieri. Sulle ali dell’entusiasmo proveranno a fare il colpaccio i due big svedesi: Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma. In staffetta è andato molto forte il transalpino Jacquelin, che con Fillon Maillet e il giovane Perrot proveranno a regalare alla Francia l’ultima medaglia della manifestazione.

Saranno due gli azzurri al via alla chiusura di questo Mondiale: Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Il trentino di Imer ha fino ad ora deluso nelle tre gare individuali, ma nella mista a coppie si è tolto la soddisfazione di prendersi un argento, con una terza frazione sublime. Il classe 2000 con una gara giusta al poligono e leggendo bene le varie situazioni, non si può precludere nulla. Certo, una medaglia sarebbe una sorpresa graditissima, e un’impresa con un coefficiente di difficoltà altissimo. Proverà ad inserirsi nella battaglia per le zone alte di classifica anche il veterano Lukas Hofer, autore di un campionato iridato fino ad adesso davvero positivo. Il carabiniere sta facendo benissimo al poligono, soffre un po’ negli ultimi giri sugli sci, ma anche lui può essere un fattore in questa gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Mass Start maschile, ultima gara valida per il Mondiale di biathlon di Nove Mesto 2024 (Repubblica Ceca). La Norvegia vuole dare un ulteriore prova del dominio che ha portato su questa manifestazione iridata tra gli uomini, ma gli avversari non mancano. Giacomel con la gara perfetta non si preclude nulla. Si parte alle 16.30, buon divertimento e buon biathlon a tutti!