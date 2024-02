LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida ancora le francesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima gara dei Mondiali 2024 di biathlon di Nove Mesto. In Repubblica Ceca spazio alla mass start femminile, con Lisa Vittozzi che prova a chiudere il cerchio di una rassegna già straordinaria per la sappadina. Appuntamento alle 14.15 con la partenza di massa femminile che promette scintille.

Occhi puntati sullo squadrone francese, che al pari della Norvegia in campo maschile ha fatto la voce grossa nell’arco di tutta la rassegna iridata. Andranno a caccia dell’ultimo podio Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot, con quest’ultima parsa brillantissima nella gare a squadra. Proveranno ad assaltare la zona medaglie anche le sorelle svedesi Hanna ed Elvira Oeberg, pericolose seppur troppo discontinue in queste due settimane di Nove Mesto. Da non dimenticare ovviamente la leader della Coppa del Mondo Ingrid Tandrevold, che però sta litigando con il poligono in piedi.

In casa Italia, dopo la staffetta di ieri compromessa sin dalla prima frazione, Lisa Vittozzi potrà spremere le ultime energie psicofisiche per lanciare l’assalto alle transalpine. L’azzurra, dopo l’oro nell’individuale e la super prestazione offerta nella staffetta singola mista, vorrà regalare un ultimo capolavoro agli appassionati italiani. Sarà della partita anche Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina in questa stagione ha combattuto con numerosi malanni riuscendo comunque a qualificarsi alla mass start iridata.

La mass start femminile dei Mondiali inizierà alle 14.15. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della gara. Buon divertimento e forza azzurre!

Foto: LaPresse