Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 18 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2024 degli sport acquatici termineranno a Doha (Qatar), oggi, domenica 18 febbraio: nella diciassettesima ed ultima giornata spazio al nuoto. Verranno assegnati gli ultimi otto titoli: saranno distribuite le medaglie nei 50m dorso maschili, nei 50m rana femminili, nei 1500m stile libero maschili, nei 50m stile libero femminili, nei 400m misti maschili, nei 400m misti femminili, nella staffetta 4x100m misti maschile e nella staffetta 4x100m misti femminile.

Saranno in gara nel nuoto Alberto Razzetti, Sara Franceschi, la staffetta 4x100m misti maschile, la staffetta 4x100m misti femminile (batterie ed eventuale finale), Michele Lamberti e Benedetta Pilato (finale). La diciassettesima ed ultima giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), oggi, domenica 18 febbraio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (batterie) e Rai 2 HD (finali), in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Domenica 18 febbraio

07.32 Nuoto, batterie: 400m misti maschili (Alberto Razzetti)

07.50 Nuoto, batterie: 400m misti femminili (Sara Franceschi)

08.09 Nuoto, batterie: staffetta 4x100m misti maschile (Italia)

08.25 Nuoto, batterie: staffetta 4x100m misti femminile (Italia)

17.02 Nuoto, finale: 50m dorso maschili (Michele Lamberti)

17.09 Nuoto, finale: 50m rana femminili (Benedetta Pilato)

17.16 Nuoto, finale: 1500m stile libero maschili

17.46 Nuoto, finale: 50m stile libero femminili

18.01 Nuoto, finale: 400m misti maschili

18.19 Nuoto, finale: 400m misti femminili

18.37 Nuoto, finale: staffetta 4x100m misti maschile

18.55 Nuoto, finale: staffetta 4x100m misti femminile

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (batterie) e Rai 2 HD (finali).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.