Calendario sci alpino: orari Aspen e Kvitfjell. Programma 1-3 marzo, tv, streaming

Ci avviciniamo, sempre più a grandi passi, al tramonto dell’inverno, a patto che quello vero a riguardo di temperature sia mai arrivato, e lo si vede perché quello che ci aspetta sarà uno degli ultimi fine settimana per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le ragazze si spostano in Norvegia, a Kvitfjell, per l’ultimo fine settimana dedicato alla velocità prima delle finali; i maschi, invece, concludono la loro trasferta americana con un trittico di appuntamenti ad Aspen.

Dopo un weekend completamente saltato a causa del meteo, in una stagione flagellata, le ragazze si apprestano ad affrontare l’ultimo fine settimana dedicato alla velocità prima delle finali di Saalbach. Non sarà presente Mikaela Shiffrin, ma Lara Gut-Behrami non può permettersi di rilassarsi troppo. Il margine in classifica generale è si rassicurante, ma meglio non aprire il fianco ad una campionessa come l’americana. Kvjtfiell è in calendario per il secondo anno consecutivo per le ragazze, e si partirà giovedì 29 con la prima prova cronometrata. Il giorno seguente ultimo allenamento, prima delle due gare in programma: sabato 2 la discesa, domenica 3 il superG (entrambe alle 11). Per quel che riguarda l’Italia, speranze affidate in primis a Federica Brignone e Marta Bassino, con le due azzurre in lotta per la classifica di specialità in supergigante.

Rimane in America il Circo Bianco maschile, spostandosi ad Aspen. Protagonisti ancora una volta le discipline tecniche, con un fine settimana lungo che prevede due giganti e uno slalom. La prima gara tra le porte larghe recupera quella cancellata di Soelden, con le due manche di gigante in programma alle 18 e alle 21. Marco Odermatt vuole continuare a sognare la stagione perfetta, e sarà lui il favorito n.1. Domenica spazio ai pali stretti, con Manuel Feller che in quel di Palisades Tahoe ha ipotecato la coppetta di specialità, con una seconda manche antologica. Per l’Italia continua la ricerca all’atavico primo podio nelle discipline tecniche, anche se, come dimostrato nel weekend appena passato, non sarà impresa semplice. La carta con più possibilità sembra essere quella di Alex Vinatzer in slalom.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Kvitfjell (Norvegia) e Aspen (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 1-3 MARZO

Giovedì 29 febbraio

Orario da definire Prima prova discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Venerdì 1 marzo

Orario da definire Seconda prova discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Aspen (Stati Uniti) – Recupero di Soelden

Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Aspen (Stati Uniti) – Recupero di Soelden

Sabato 2 marzo

Ore 11.00 Discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Aspen (Stati Uniti)

Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Aspen (Stati Uniti)

Domenica 3 marzo

Ore 11.00 SuperG femminile Kvitfjell (Norvegia)

Ore 17.00 Prima manche slalom maschile Aspen (Stati Uniti)

Ore 20.00 Seconda manche slalom maschile Aspen (Stati Uniti)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.