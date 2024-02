Calendario Coppa del Mondo sci di fondo Lahti 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo una settimana di pausa, la Coppa del Mondo di sci di fondo si lancia verso quello che sarà, fondamentalmente, il suo gran finale. Lahti-Oslo-Drammen-Falun: tutto in 17 giorni per decidere le classifiche definitive al maschile e al femminile.

Si comincia dalla Finlandia, dove il programma sarà perlomeno particolare. Si parte, infatti, con una team sprint di venerdì, mentre il sabato sarà riservato alle due 20 km. Infine, alla domenica sarà tempo di sprint individuale, e a tecnica libera anziché classica. Se al maschile Harald Oestberg Amundsen non ha più avversari per la Coppa del Mondo, quasi lo stesso discorso lo si può fare per Jessie Diggins al femminile. Norvegia, USA: è qui il mondo.

Le gare di Coppa del Mondo di Lahti si terranno questo weekend. Sarà possibile seguirne due in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport: la team sprint a tecnica classica e la 20 km a tecnica classica femminile, disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e DAZN. Le competizioni verranno seguite integralmente su eurosport.it e Discovery+; RaiPlay offrirà sul flusso di RaiSport le dirette di RaiSport, su quello di RaiPlay 2 le altre, eccetto le qualificazioni delle sprint. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2024

Venerdì 1 marzo

Ore 13:45 Qualificazioni Team Sprint tc

Ore 15:45 Fasi finali Team Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Sabato 2 marzo

Ore 9:00 20 km tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:00 20 km tc maschile

Domenica 3 marzo

Ore 9:15 Qualificazioni Sprint tl

Ore 11:45 Fasi finali Sprint tl

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e RaiSport (fasi finali Sprint tc, 20 km tc femminile)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ (tutte le gare), SkyGo, DAZN (gare di Eurosport 1), RaiPlay (flusso di RaiSport nei casi della diretta tv, RaiPlay 2 per le altre eccetto le qualificazioni delle sprint)

Diretta Live testuale: OA Sport