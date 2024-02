Calendario Mondiale F1 2024: le date dei 24 GP, come vederlo in tv e streaming

Questa settimana comincia il Mondiale 2024 di Formula Uno. La gara inaugurale, che per questioni logistiche si corre di sabato, è fissata in Bahrain. Il circuito mediorientale terrà a battesimo una stagione nella quale sono programmati ben 24 Gran Premi.

Due di essi saranno in Italia. Il nostro è l’unico Paese assieme agli Stati Uniti a organizzare più di un appuntamento. Il weekend del 17-19 maggio sarà dedicato a Imola, mentre quello dal 30 agosto all’1 settembre vedrà i bolidi impegnati a Monza. L’epilogo è previsto ad Abu Dhabi, l’8 dicembre.

Va segnalato il ritorno del Gran Premio di Cina, che peraltro ospiterà una Sprint Race. Queste saranno complessivamente sei (oltre a Shanghai, di disputeranno a Miami, Spielberg, Austin, Interlagos e Doha). Dunque ci sarà tantissima carne al fuoco nei prossimi nove mesi. Come seguire il Mondiale 2024 in TV?

TV A PAGAMENTO – Il Mondiale di F1 sarà trasmesso integralmente dal canale tematico Sky Sport F1 (207), sul quale saranno propoti anche svariati programmi di approfondimento. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire la medesima programmazione di Sky Sport F1 a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà il Mondiale gratuitamente, ma in differita. Faranno eccezione alcuni GP, ancora da ufficializzare, che andranno in onda in diretta. Di sicuro ci saranno le due gare in programma in Italia.

STREAMING – Il Mondiale di F1 potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la medesima programmazione del canale.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Mondiale di F1 2024, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – CALENDARIO MONDIALE 2024

1) GP BAHRAIN – 2 marzo (Sakhir) *

2) GP ARABIA SAUDITA – 9 marzo (Jeddah) *

3) GP AUSTRALIA – 24 marzo (Melbourne)

4) GP GIAPPONE – 7 aprile (Suzuka)

5) GP CINA – 21 aprile (Shanghai)

6) GP MIAMI – 5 maggio (Miami Gardens)

7) GP EMILIA ROMAGNA – 19 maggio (Imola)

8) GP MONACO – 26 maggio (Montecarlo)

9) GP CANADA – 9 giugno (Montreal)

10) GP SPAGNA – 23 giugno (Montmelò)

11) GP AUSTRIA – 30 luglio (Spielberg)

12) GP GRAN BRETAGNA – 7 luglio (Silverstone)

13) GP UNGHERIA – 21 luglio (Budapest)

14) GP BELGIO – 28 luglio (Spa-Francorchamps)

15) GP OLANDA – 25 agosto (Zandvoort)

16) GP ITALIA – 1 settembre (Monza)

17) GP AZERBAIJAN – 15 settembre (Baku)

18) GP SINGAPORE – 22 settembre (Marina Bay)

19) GP USA – 20 ottobre (Austin)

20) GP CITTA’ DEL MESSICO – 27 ottobre (Città del Messico)

21) GP SAN PAOLO – 3 novembre (Interlagos)

22) GP LAS VEGAS – 23 novembre (Las Vegas) °

23) GP QATAR – 1 dicembre (Lusail)

24) GP ABU DHABI – 8 dicembre (Yas Marina)

* I GP di Bahrain e Arabia Saudita si correranno al sabato.

° Il GP di Las Vegas si correrà al sabato, ma in Europa comincerà al mattino di domenica 24.