Berlin Recycling Volleys-Trento oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 21 febbraio (ore 19.30) si gioca Berlin Recycling Volleys-Trento, andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I dolomitici si tuffano nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea affrontando la compagine tedesca. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico e hanno le carte in regola per espugnare la tana dei teutonici, portandosi in vantaggio in vista del confronto di ritorno all’ombra del Monte Bondone.

Trento ha già matematicamente conquistato il primo posto nella regular season della Superlega e ora vuole farsi strada nella massima competizione europea, dopo aver perso le finali del 2021 e del 2022 contro i polacchi dello ZAKSA, compagine questa volta già eliminata dal torneo. Si preannuncia un confronto interessante, dove Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli uomini più attesi tra le fila dell’Itas contron i padroni di casa guidati da Robert Taeht, Ruben Schott, Timothée Carle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berlin Recycling Volleys-Trento, andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta tv. Gli orari sono italiani (ad Ankara sono due ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO BERLIN RECYCLING-TRENTO

Mercoledì 21 febbraio

Ore 19.30 Berlin Recycling Volleys vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA BERLIN RECYCLING-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.