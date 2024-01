WEC, Ferrari mantiene intatta la propria squadra

Ferrari ha confermato i propri sei piloti per il FIA World Endurance Championship 2024. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 sono pronti per tornare in gioco dopo l’iconica affermazione in quel di Le Mans, mentre Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina si alterneranno a bordo della gemella #50.

L’obiettivo della Rossa è ovviamente quello di confermarsi al vertice della maratona francese, vinta dopo 58 anni di digiuno. Il target finale è anche quello di imporsi nella speciale graduatoria costruttori, dominata negli ultimi anni da Toyota.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti, ha riportato in una nota: “La scelta di confermare per la stagione 2024 del FIA WEC i piloti che hanno gareggiato lo scorso anno con le 499P del team Ferrari – AF Corse è nel segno della continuità. Nel 2023, con questi equipaggi, alla prima esperienza nella top class iridata, abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli, tra i quali spiccano la vittoria a Le Mans, e i sei podi complessivi su sette gare, che ci hanno permesso di concludere l’annata con un ottimo secondo posto tra i Costruttori.

Ferrari guarda con fiducia alla prossima stagione agonistica che inizierà a marzo da Lusail in Qatar con una prova inedita. Successivamente vi sarà la 6h di Imola (aprile) e la canonica 6h di Spa-Francorchamps (maggio), ultimo test prima della mitica ed unica 24h Le Mans.

Foto. Pier Colombo

