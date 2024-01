Volta a la Comunitat Valenciana 2024: doppietta per la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, Tonelli in trionfo su Tarozzi nella prima tappa

Giornata da sogno per la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. La Volta a la Comunitat Valenciana 2024 si apre con un trionfo della squadra italiana che centra una clamorosa doppietta andando in fuga sin dal mattino: sul traguardo di Castellón Alessandro Tonelli trova la più bella vittoria della carriera precedendo Manuele Tarozzi e prendendosi la maglia di leader della classifica generale.

Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Gorka Sorarrain (Caja Rural), Inigo Elosegui (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Francisco Munoz (Team Polti Kometa), Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cicling). Per loro un margine importante sul plotone, andato anche oltre gli 8′.

Il tutto si è andato a decidere sull’ultima salita, il GPM di Desert de las Palmes dove la coppia di azzurri della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè formata da Tonelli e Tarozzi ha dato spettacolo andando via e staccando i compagni di fuga. Il gruppo, guidato dalla Bahrain-Victorious, non è riuscito a rimontare e i due azzurri sono andati a giocarsi in tranquillità la vittoria.

Ha provato in discesa a rimontare Matej Mohoric, ma senza riuscirci. La coppia al comando è arrivata all’ultimo chilometro, sbagliando clamorosamente strada, ma arrivando in parata comunque sul traguardo: Tonelli ha preceduto Tarozzi e si è preso il trionfo. Dal gruppo è venuto fuori il campione spagnolo Lazkano (Movistar) che si è preso la terza piazza. La volata del gruppo è andata ad un ottimo Jonathan Milan (Lidl-Trek) davanti a Michael Matthews (Jayco AlUla).

Foto: Screenshot Eurosport