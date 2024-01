Volley, Scandicci batte le Campionesse del Mondo! Antropova e compagne schiacciano Boskovic: quarti di Champions League

Scandicci ha sconfitto l’Eczacibasi Istanbul con un sonoro 3-1 (25-23; 25-21; 16-25; 25-23) e ha chiuso da imbattuta il girone della Champions League di volley femminile. Le toscane hanno firmato un’autentica impresa sportiva nella tana della corazzata turca, replicando il successo ottenuto lo scorso 29 novembre con il medesimo punteggio di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono riuscite a espugnare la fornace del Burhan Felek Voleybol Salonu della metropoli anatolica, infliggendo una rimarchevole lezione di pallavolo alle Campionesse del Mondo.

La Savino Del Bene aveva bisogno di conquistare un ser per garantirsi matematicamente il primo posto nella Pool B e le rosablu hanno addirittura saputo fare meglio, chiudendo così il raggruppamento con 6 vittorie (18 punti, 18-2 il conto set) davanti all’Eczacibasi (4 vittorie, 12 punti, 14-7 il conto set). Scandicci si è qualificata ai quarti di finale e ora attende la conclusione degli altri raggruppamenti per conoscere la griglia della fase a eliminazione diretta e l’avversario del prossimo turno, mentre l’Eczacibasi dovrà passare dai playoff per accedere ai quarti.

L’Italia ha così portato le tre squadre partecipanti alla massima competizione continentale ai quarti di finale (le altre due sono Conegliano e Milano). Scandicci ha soppiantato la squadra di coach Ferhat Akbas, guidata dalla fuoriclasse serba Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali vinti con la sua Nazionale. L’opposto si è spinta fino a quota 27 punti (4 ace, 46% in attacco), affiancata da Hande Baladin e Alexa Gray (11 a testa per i martelli), ma non è bastato per fare festa di fronte a 3950 spettatori.

Scandicci è stata presa per mano da dalla bomber Ekaterina Antropova, oggi autrice di 25 punti con il 47% in attacco (4 ace). Buon lavoro da parte delle schiacciatrici Britt Herbots (14, con il 45% in fase offensiva) e Zhu Ting (10, con il 36%). In doppia cifra le centrali Ana Carolina Da Silva (11, 5 muri) e Linda Nwakalor (13, 5 muri) sotto la regia di Maja Ogjenovic, il libero Beatrice Parrocchiale ha chiuso con il 31% di ricezione positiva.

Foto: IPA Agency

