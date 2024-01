Volley femminile, Milano passeggia in Serbia e infila la quinta in Champions League. Egonu top scorer

Milano prosegue senza particolari difficoltà la propria cavalcata nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le meneghine si sono imposte sul campo del modesto Jedinstvo Stara Pazova con un secco 3-0 (25-14; 25-16; 25-13) e hanno infilato la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea. Le rosablù si sono così confermate in testa alla classifica del gruppo A con 5 successi (15 punti, 15-1 il conto set) davanti alle turche del VakifBank Istanbul (4 vittorie, 14 punti, 12-4 il contro dei parziali).

Il primato nel girone, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, verrà messo in palio nello scontro diretto di settimana prossima contro le Campionesse d’Europa allenate da coach Giovanni Guidetti: al sestetto lombardo basterà un set per raggiungere l’obiettivo, in caso di ko per 3-0 si andrà a vedere il quoziente punti (la seconda classificata dovrà passare dai playoff). Il confronto odierno contro la poco quotata compagine serba è stato a senso unico, l’Allianz ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute e ha chiuso i conti in appena 65 minuti di gioco.

A mettersi maggiormente in luce è stata l’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 16 punti (2 muri, 2 ace, 52% in fase offensiva), ben spalleggiata dalle schiacciatrici Kara Bajema (11 punti, 3 muri) e Miriam Sylla (8 punti, 39% in attacco, 38% in ricezione). In doppia cifra la centrale Dana Rettke (13 punti, 5 muri) affiancata da Sonia Candi (8) sotto la regia di Alessia Orro (4 punti), mentre il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 67% di ricezione positiva. Tra le fila dello Stara Pazova le migliori sono state Tamara Miljevic (12) e Minja Osmajc (7).

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo

