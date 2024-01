Volley femminile, Milano a -3 da Conegliano: Egonu e Candi super contro Bergamo. Ok Chieri e Roma

Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Milano ha sconfitto Bergamo per 3-1 (25-19; 23-25; 25-20; 25-19) e si conferma in seconda posizione, a tre punti di distacco dalla capolista Conegliano alla vigilia dello scontro diretto. L’opposto Paola Egonu ha messo a segno 20 punti (4 muri, 2 ace), ma a ruggire è stata a sorpresa la centrale Sonia Candi (20 punti, 6 muri!). La palleggiatrice Alessia Orro ha mandato in doppia cifra anche le centrali Myriam Sylla (14 punti, 5 muri) e Kara Bajema (11, 4 muri) e la centrale Dana Rettke (13). Alle orobiche non è bastata Lorrayna Marys Da Silva (19) e Olivia Rozanski (15).

Chieri ha surclassato Vallefoglia con un perentorio 3-0 (25-20; 25-19; 25-17) e rafforza la quinta posizione. A spingere le piemontesi sono state Loveth Omoruyi (14 punti) e Kaja Grobelna (16 punti), da incorniciare la prova della regista Ofelia Malinov (10 punti). Alle marchigiane non è bastata Camilla Mingardi (18 punti). Roma è tornata al successo dopo quattro sconfitte, battendo Firenze per 3-1 (25-19; 20-25; 25-23; 25-18) e ributtandosi in lotta per i playoff. Mastodontica prova di Erblira Bici (26 punti), tonica anche Giulia Melli (19 punti), mentre alle toscane non sono bastate Kendall Kipp (22 punti) e Lina Alsmeier (16).

Il confronto tra Busto Arsizio e Pinerolo si è deciso al tie-break. Le piemontesi si sono imposte in rimonta per 3-2 (15-25; 22-25; 25-22; 29-27; 15-6) grazie soprattutto ai colpi di Anett Németh (20 punti) e Indre Sorokaite (17), mentre alle Farfalle non sono bastate Martina Bracchi (25 punti), Benedetta Maria Sartori (15) e Giuditta Lualdi (15). Di seguito i risultati di oggi della Serie A1 di volley femminile e la nuova classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Allianz Vero Volley Milano vs Volley Bergamo 1991 3-1 (25-19; 23-25; 25-20; 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-20; 25-19; 25-17)

Aeroitalia Smi Roma vs Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 20-25; 25-23; 25-18)

Uyba Volley Busto Arsizio vs Wash4green Pinerolo 2-3 (25-15; 25-22; 22-25; 27-29; 6-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 51 punti, Milano 48, Scandicci 41, Novara 39**, Chieri 33, Pinerolo 26, Firenze 24, Vallefoglia 24, Roma 22, Busto Arsizio 18, Bergamo 15, Cuneo 13*, Casalmaggiore 11**, Trento 4*. *= una partita in meno; **= 2 partite in meno.

Foto: Valerio Origo