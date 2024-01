Volley femminile, le migliori italiane della 18ma giornata di A1. Lubian e Fahr: le “gemelle” di Conegliano

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 18ª GIORNATA DI SERIE A1

MARINA LUBIAN E SARAH FAHR: Una volta tanto concedeteci la doppia nomination perché da buone colleghe di reparto giocano una partita allo specchio contro Scandicci. Entrambe il 70% in attacco, entrambe due muri vincenti, Fahr vince la sfida dei punti 12 contro 11 e stranamente degli ace, 3 contro 2 ma Conegliano può fregarsi le mani pensando all’efficacia delle sue centrali.

MYRIAM SYLLA: L’assenza di Orro rende tutto più complicato ma la schiacciatrice di Milano gioca un grande match in ricezione, chiudendo con il 68% nei 4 set contro Bergamo e contribuisce con 14 punti, il 36% in attacco ma soprattutto 5 muri al successo nel derby lombardo.

LOVETH OMORUYI: Bella prova della schiacciatrice di Chieri che contribuisce al successo netto contro Vallefoglia con 14 punti all’attivo, il 64% in ricezione, il 46% in attacco, due ace e un muro.

GIULIA MELLI: E’ la cartina di tornasole di Roma. Se gioca bene difficilmente non ci sono incassi a fine serata. E contro Firenze gioca bene: il 60% in ricezione, il 40% in attacco, 19 punti complessivi, con 3 muri a completare l’opera.

CHIARA MASON: Entra in corsa, sistema le cose in ricezione per Pinerolo, chiudendo con il 67% di positività, mette a segno 13 punti in poco più di due set e contribuisce attivamente alla vittoria al tie break delle piemontesi a Busto Arsizio.

ELENA PERINELLI: Importante il suo apporto nello spareggio di Cuneo con il 59% di positività in ricezione e 12 punti che spingono in alto Casalmaggiore, con il 39% in attacco, 2 muri e un ace.

Foto: IPA Sport