Volley femminile, Antropova trascina Scandicci: Busto Arsizio ko e secondo posto in Serie A1. Chieri regola Roma

Sabato di Epifania con due anticipi della quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-22; 18-25; 25-15; 25-11), ha infilato la 13ma vittoria stagionale e si è portata provvisoriamente al secondo posto in classifica (a -3 da Conegliano e a +1 su Milano, che scenderanno in campo domani). Le toscane sono riuscite a tenere a bada le Farfalle, capaci di offrire un lampo soltanto nel secondo set e incappate nella terza sconfitta consecutiva (sono decime in graduatoria).

A trascinare la Savino Del Bene sono state la scatenata opposto Ekaterina Antropova (21 punti, 5 ace) e le schiacciatrici Lindsey Ora Ruddins (16 punti) e Zhu Ting (11), in doppia cifra anche la centrale Ana Carolina Da Silva (10 punti, 4 muri). Tra le fila di Busto Arsizio le migliori sono state Martina Bracchi (10 punti), Giorgia Frosini (9), Giuditta Lualdi (8) e Federica Carletti (8).

Chieri ha invece liquidato Roma con un secco 3-0 (25-21; 25-18; 25-16) di fronte al proprio pubblico. Terzo successo nelle ultime quattro uscite per le piemontesi, che rafforzano il quinto posto in classifica, mentre le capitoline sono incappate nel quarto stop di fila (restano in ottava piazza, ma potrebbero subire il sorpasso di Firenze). Prova di rilievo da parte di Katerina Zakchaiou (14 punti, 4 muri), in doppia cifra anche la bomber Kaja Grobelna (11) sotto la regia di una sempre più ritrovata Ofelia Malinov. Alle ospiti non sono bastate la tonica Erblira Bici (14 punti) e Jessica Rivero (9).

Foto: Photo LiveMedia/Sara Esposito

