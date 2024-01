Vela, Mondiali iQFoil 2024: Maggetti rimonta ed entra in top10, stabile Renna nelle prime posizioni

Bilancio positivo in casa Italia dopo la seconda vera giornata dei Campionati Mondiali 2024 di iQFoil, in corso di svolgimento a Lanzarote (Spagna) fino a domenica 3 febbraio e valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi. La rassegna iridata della nuova tavola olimpica assegna infatti un pass non nominale per genere ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (la selezione tricolore aveva già centrato l’obiettivo sia al maschile che al femminile).

Quest’oggi le condizioni di vento forte (tra i 17 ed i 20 nodi) hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le prove in programma, con gli atleti che hanno completato cinque regate Course terminando così la prima fase di qualificazione. Domani si passerà infatti alla suddivisione in Gold e Silver Fleet per le Final Series, in attesa delle Medal Series di domenica riservate ai migliori dieci della generale.

Conferma importante ad alti livelli per Nicolò Renna, stabile in quarta piazza assoluta con 25 punti netti grazie ad uno score odierno di 11-4-2-3-11 nel gruppo giallo che lo proietta a -17 dal leader olandese Luuc Van Opzeeland e a -2 dalla top3. Giornata positiva anche per Luca Di Tomassi (6-9-4-4-32 nel gruppo giallo), che guadagna ben nove posizioni ed è 12° adesso con 44 punti a -2 dalla top10. Accedono alla flotta Gold anche Manolo Modena 47° e Federico Alan Pilloni 56°, mentre resta escluso Leonardo Tomasini 64°.

Passando alla competizione femminile, la campionessa iridata del 2022 Marta Maggetti ha cambiato marcia dopo una prima giornata negativa con vento leggero negli slalom guadagnando addirittura 17 posizioni e portandosi in decima piazza overall con 51 punti netti grazie ad uno score odierno di 4-7-4-4-2 nelle prove Course del gruppo giallo. Si qualificano per la flotta Gold anche Sofia Renna 32ma e Giorgia Speciale 39ma, entrambe però molto distanti dalla lotta per entrare in Medal Series e giocarsi le medaglie mondiali. Non superano il taglio e devono accontentarsi della Silver Fleet le giovani Linda Oprandi 50ma e Carola Colasanto 54ma.

Foto: Pagina FB FIV