United Cup, clamorosa sconfitta per Djokovic contro l’avversario che fu travolto da Sinner in Coppa Davis

Sorpresa clamorosa alla Rac Arena di Perth in occasione del primo match valevole per il quarto di finale tra Serbia e Australia nella United Cup 2024 di tennis. Novak Djokovic, dopo aver collezionato una sequenza di 43 vittorie consecutive in Australia, ha infatti perso contro il beniamino locale Alex De Minaur (travolto da Jannik Sinner nella finale di Montreal e di Coppa Davis 2023) con un duplice 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Il numero uno al mondo, che aveva vinto nettamente (6-2 6-1 6-2) l’unico precedente tra i due andato in scena l’anno scorso agli ottavi degli Australian Open 2023, ha pagato dazio evidenziando ancora dei fastidi al polso emersi già nella partita dell’altro giorno contro il ceco Jiri Lehecka. Un problema fisico tutto da valutare in vista del primo Major della stagione.

Nole torna dunque a perdere un incontro ufficiale sul suolo australiano quasi sei anni dopo l’ultima volta, che risaliva al 22 gennaio 2018 nell’ottavo di finale dello Slam aussie contro il coreano Hyeon Chung. Un ko pesantissimo per il team serbo, a questo punto vicinissimo all’eliminazione dalla seconda edizione della United Cup.

Le residue speranze serbe di accedere alle semifinali dipendono da Natalija Stevanovic, costretta a battere la padrona di casa Ajla Tomljanovic per portare il tie al doppio misto decisivo.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...