United Cup 2024: Polonia vincente sulla Cina, è semifinale per Swiatek e Hurkacz

La Polonia raggiunge per prima le semifinali di United Cup. A Perth il duo tra i più quotati della competizione vede premiata sempre più la scelta della doppia iscrizione di Hubert Hurkacz e Iga Swiatek, che continuano a incamerare fiducia in vista degli Australian Open. Cina battuta 3-0 e penultimo atto trovato.

Hubert Hurkacz b. Zhizhen Zhang 6-3-6-4

Tutto piuttosto facile per Hurkacz, che riesce a tenere a bada le ambizioni del pur valido numero 1 cinese. Break immediato nel primo set, con annesso annullamento di palla break all’inizio del terzo gioco. Poi più nessun brivido. Nel secondo parziale subito prove di allungo nel game d’apertura, ma il servizio strappato decisivo arriva nel settimo e in un’ora e 23 minuti si chiude tutto.

Iga Swiatek b. Qinwen Zheng 6-2 6-3

Nonostante il punteggio, si supera l’ora e mezza per vedere la numero 1 del mondo dare alla Polonia il punto decisivo per andare in semifinale. Eppure a partire meglio è Zheng, solo che basta poco per svegliare Swiatek. Quel poco ha la forma di nove giochi consecutivi, che ribaltano la situazione dallo 0-2 al 6-2 3-0. La cinese recupera e poi tiene un durissimo sesto gioco, ma dal 3-3 quasi scompare dal campo, lasciando strada alla polacca.

Katarzyna Piter/Jan Zielinski b. Xiaodi You/Fajing Sun 6-3 5-7 10-7

A questo punto, il doppio misto riveste soltanto il ruolo di ricamo per il risultato finale. C’è anche del lato agonistico interessante, se non altro per la presenza di validi elementi da doppio. Primo set ai polacchi, che lo guidano da subito; tanta incertezza in più nel secondo, in cui i cinesi si comportano nel complesso meglio con l’andare avanti dei minuti. Si arriva così al match tie-break, che viene portato a casa da Piter e Zielinski con un minibreak fondamentale nel finale sul 6-5 e poi un altro sul secondo match point.

