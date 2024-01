United Cup 2024, l’Australia batte gli Stati Uniti e vince il Girone C qualificandosi ai quarti

L’Australia batte gli Stati Uniti per 2-1 nell’ultimo tie del Gruppo C della United Cup di tennis, giocato a Perth, e conquista il primato in graduatoria, qualificandosi ai quarti di finale. La classifica, infatti, vede tutte le squadre in parità per tie e match vinti, ma la percentuale di set vinti premia l’Australia, prima davanti agli Stati Uniti, secondi, ed alla Gran Bretagna, terza.

Nel singolare maschile l’australiano Alex de Minaur regola lo statunitense Taylor Fritz per 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set l’oceanico trova il break in apertura a quindici e poi tiene tutti i turni al servizio senza patemi, senza mai farsi neppure trascinare ai vantaggi, e chiudendo così sul 6-4 in 50 minuti. Nella seconda frazione Fritz si salva dallo 0-40 in apertura, ma poi cede il servizio ai vantaggi del terzo game. Nuovo strappo dell’australiano ai vantaggi del settimo gioco, poi de Minaur chiude sul 6-2 in 40 minuti e regala il primo punto all’Australia.

Nel singolare femminile la statunitense Jessica Pegula piega l’australiana Ajla Tomljanovic per 7-6 (6) 6-3 in un’ora e 54 minuti. La prima frazione vede la nordamericana trovare lo strappo in apertura ai vantaggi, ma poi tre break consecutivi tra sesto ed ottavo game ristabiliscono la parità. L’oceanica sciupa tre set point nel decimo game e così si va al tie break: fioccano i minibreak (sei nei primi dieci punti giocati), poi l’allungo decisivo è di Pegula, che chiude sull’8-6 dopo 64 minuti. Nella seconda partita l’australiana è la prima a trovare il break nel terzo game, confermando poi lo strappo e portandosi sul 3-1. Da quel momento però Pegula inanella cinque giochi consecutivi e va a vincere sul 6-3 in 50 minuti, siglando il punto del pareggio.

Nel doppio misto decisivo gli australiani Storm Hunter e Matthew Ebden superano gli statunitensi Jessica Pegula e Rajeev Ram per 6-3 6-1 in appena un’ora e tre minuti di gioco. Agli Stati Uniti basta un set per svettare nel girone, l’Australia invece è costretta a vincere in due partite per vincere il raggruppamento. Nel primo parziale gli oceanici operano il break in apertura al punto decisivo, ma poi subiscono il controbreak nel sesto gioco, sempre al deciding point. Nel settimo game gli australiani trovano un nuovo strappo a 15, consolidano il vantaggio tenendo la battuta e poi chiudono con un altro break sul 6-3 in 34 minuti. Nella seconda frazione c’è uno scambio di break in avvio, poi gli australiani infilano cinque giochi consecutivi e vincono per 6-1 in 29 minuti, consegnando il 2-1 e la vittoria nel raggruppamento alla Nazionale di casa.

Foto: LaPresse

