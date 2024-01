United Cup 2024, allarme per Novak Djokovic? Problemi fisici per il n.1 del mondo

Problemi in vista? Novak Djokovic si è goduto il successo della sua Serbia nello scontro della fase a gironi della United Cup 2024, competizione a squadre tra nazioni che si sta tenendo a Perth (Australia). Il n.1 del mondo ha offerto il suo contributo prezioso nel secondo singolare, sconfiggendo Jiri Lehecka con lo score di 6-1 6-7 (3) 6-1.

Una partita in cui Nole ha chiesto l’intervento del fisioterapista al termine della seconda frazione, per un problema al polso destro. Visto il livello di gioco espresso nel parziale successivo non sembrava un dolore così importante, ma la rinuncia al doppio misto, favorevole ai serbi, e le dichiarazioni in conferenza stampa di Djokovic fanno pensare.

Djokovic has called the medical time out after lost the 2nd set, any new from Nole.

But this time looks serious, Lehecka is waiting for him. #atp pic.twitter.com/ug6ib48OZn

— Jmarco! (@Jmarco1x) January 2, 2024