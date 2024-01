Tour Down Under 2024: tutti gli italiani in gara. Da Ganna a Viviani, c’è anche Buratti. Sono 14 gli azzurri

Dopo l’inverno, la stagione 2024 del ciclismo su strada è pronta a cominciare dall’estate australiana con la prima corsa World Tour dell’anno: come di consueto si scatterà dal Tour Down Under che presenterà già diversi italiani nella startlist: sono ben 14 gli italiani al via.

Su tutti spicca il nome di Filippo Ganna che potrebbe essere il capitano della INEOS Grenadiers insieme a Jhonatan Narvaez: il campione olimpico nell’inseguimento è ormai un corridore completo e può essere competitivo sia in volata, che nelle salite brevi. Sarà presenta anche Elia Viviani che proverà a iniziare con il piede giusto l’anno, magari trionfando in una volata: entrambi hanno saltato gli Europei su pista per cominciare presto l’annata su strada.

Nella Bahrain-Victorious ci sarà il classe 2001 Nicolò Buratti che è uno dei talenti principali per il futuro del nostro movimento: potremo avere delle informazioni in più a questo livello. Attenzione anche a Diego Ulissi e Alessandro Covi nella UAE Team Emirates, ambedue esperti di colpi di mano. Tra i pistard presenti c’è anche Manlio Moro nella Movistar.

Pattuglia azzurra che è completata dalla folta ciurma azzurra in Astana: Samuele Battistella, Gianmarco Garofali, Michele Gazzoli e Christian Scaroni, mentre nella Lidl-Trek ci sono il veterano Dario Cataldo e Jacopo Mosca. Infine ci saranno Luca Vergallito nella Alpecin-Deceunick e Simone Petilli nella Intermarché – Wanty.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...