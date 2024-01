Tiro a segno: Monna centra il 5° posto alla Coppa del Mondo del Cairo e conquista punti pesanti nel ranking olimpico

Comincia con un ottimo quinto posto di Paolo Monna l’avventura della Nazionale italiana di tiro a segno a Il Cairo, città dell’Egitto che ospita da oggi la prima tappa di Coppa del Mondo 2024. L’azzurro ha raggiunto la Finale nella specialità pistola ad aria compressa 10 metri, cedendo il passo solo a quattro contendenti ma aggiungendo punti pesanti nel rankig valido per i Giochi di Parigi 2024.

Una buona gara per Monna, abile a strappare il sesto posto in qualifica, uscendo di scena nell’ultimo atto con il totale di 180.6. A vincere la gara è stato invece il sudcoreano Lim Jojin, il quale ha avuto la meglio con 241.9 sul bulgaro Samuil Donkov, secondo con 241.7. Terzo posto invece per Lauris Strautmanis, il quale ha segnato 220.4 posizionandosi davanti a Wonho Lee, quarto con 201.0.

Si difende Federico Nilo Maldini (subito dietro Monna nel ranking), il quale ha centrato la quindicesima piazza con 577 mancando dunque la possibilità di entrare in Finale. Più lontano Luca Tesconi, trentacinquesimo con 572.

In virtù del risultato odierno Monna ha consolidato la terza posizione nella graduatoria olimpica alle spalle di Damir Mikec e Bowen Zhang.

