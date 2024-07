Tennistavolo, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Cominciano oggi le Olimpiadi di Parigi 2024 e il tennistavolo sarà uno degli sport presenti giorno dopo giorno in questi Giochi a cinque cerchi. In totale parteciperanno 172 atleti (86 per genere) e saranno messi in palio cinque titoli olimpici: singolo maschile e femminile, evento a squadre maschile e femminile, doppio misto. Andiamo quindi a individuare quelli che saranno i favoriti per il titolo.

Singolo maschile

I favoriti principali saranno due cinesi: il numero 1 del mondo Chuqin Wang e il numero 2 Zhendong Fan. Difficilmente si uscirà da questi due nomi per la vittoria. Per l’altra medaglia la lotta è aperta: può far bene il padrone di casa Felix Lebrun, testa di serie numero 3, così come il brasiliano Hugo Calderano e il taiwano Yun-Ju Lin.

Singolo femminile

Ancora più chiara la favorita al femminile: difficilmente ci sarà un’atleta in grado di battere la numero 1 del mondo, la cinese Yingsha Sun. Possono provare a crearle qualche fastidio solo la connazionale Meng Chen, numero 2 del tabellone, la giapponese Hina Hayata e la coreana Yubin Shin.

Doppio misto

Il monopolio cinese dovrebbe estendersi anche al doppio misto: sarà quasi impossibile provare ad eliminare la coppia cinese formata da Chuqin Wang e Yingsha Sun. Favoriti per arrivare in finale i nipponici Harimoto/Hayata, lotta aperta per il bronzo tra i coreani Lim/Shin e i rappresentanti di Hong Kong Wong/Doo.

Squadre maschile

Pressoché impossibile fare l’impresa contro la corazzata cinese che potrebbe vincere con diverse formazioni. L’ostacolo principale per la formazione asiatica potrà essere l’entusiasta Francia dei Lebrun in semifinale, occhio in ottica medaglia anche a Germania e Giappone.

Squadre femminile

Cina che sarà anche in questo frangente la testa di serie numero 1 e l’unica favorita all’oro. La principale avversaria potrebbe essere il Giappone, distanti le altre: in corsa per la medaglia ci sono Corea del Sud e Romania su tutte.