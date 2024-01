Tennis, tutti gli Slam saltati da Rafael Nadal: fisico logoro e i dubbi sulla prosecuzione del 2024

“Ciao a tutti, durante il mio ultimo match a Brisbane ho avuto un piccolo problema su un muscolo che, come sapete, mi ha fatto preoccupare. Una volta a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho micro strappo su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto la ferita (dell’operazione all’anca, ndr) e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello richiesto per un set da 5 match. Quindi sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, ottenere qualche trattamento e riposo”.

Sono queste le parole di Rafa Nadal, che hanno scosso gli appassionati di tennis nelle ultime ore. L’asso spagnolo, tornato a distanza di un anno in campo impressionando per il livello di gioco, è costretto a fermarsi nuovamente. Le stagioni passano e le criticità fisiche per Rafa sono sempre più ricorrenti. Da capire quale sarà la prosecuzione del percorso in questo 2024.

Nei fatti, la carriera del maiorchino è stato decisamente segnata dagli infortuni e non è un caso che in ben 16 occasioni sia stato costretto a dare forfait negli Slam: tre Australian Open (2006, 2013 e 2024), tre Roland Garros (2003, 2004 e 2023), cinque Wimbledon (2004, 2009, 2016, 2021 e 2023) e cinque US Open (2012, 2014, 2020, 2021 e 2023). Altro dato rilevante è che lo spagnolo, per la prima volta, non affronterà quattro Slam di fila.

Tra gli appassionati ci si chiede fino a che punto si spingerà, in vista soprattutto di Parigi, dove quest’anno sono in programma due eventi a cui tiene particolarmente: il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi. Le incognite sono molte ed è chiaro che ci sia ancora la motivazione per andare avanti, ma nello stesso tempo Rafa non è disposto a scendere in campo solo per “fare presenza”.

Foto: LaPresse

