Tennis, Petra Kvitova incinta: “Nascerà in estate”. La n. 17 del mondo si ferma

Petra Kvitova ha annunciato di essere incinta. La tennista ceca ha comunicato la lieta notizia attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social: “Il primo giorno del 2024 voglio augurarvi buon anno e condividere con voi una notizia eccitante: io e Jiri accoglieremo un bambino nella nostra famiglia questa estate“. La due volte Campionessa di Wimbledon (2011 e 2014) è sposata con Jiri Vanek, a lungo suo allenatore, dal luglio 2023.

La 33enne, attualmente numero 17 al mondo, dovrà dunque rinunciare agli Australian Open che scatteranno il prossimo 14 gennaio e sicuramente salterà la prima parte di stagione. Se riuscirà a recuperare prontamente dopo il parto potrebbe rientrare in scena per la parte conclusiva dell’annata agonistica, altrimenti l’appuntamento sarà per il 2025.

Petra Kvitova, finalista agli Australian Open 2019 e due volte semifinalista al Roland Garros, vanta nel proprio palmares anche la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e in passato è stata anche numero 2 del ranking WTA.

Foto: Lapresse

