WTA Pechino 2023, esordio vincente per Paolini. Bene Sabalenka, eliminata Vondrousova

Si è conclusa poco fa la seconda giornata del WTA 1000 di Pechino. Sul cemento cinese si sono disputate oggi altri tredici incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Buone notizie per l’Italia, che può festeggiare per il grande successo di Jasmine Paolini. L’azzurra è andata sotto di un set contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (testa di serie n.15), ma poi è riuscita a ribaltare il match, vincendo con il risultato finale di 3-6 6-4 6-4. Ora ai sedicesimi di finale Paolini dovrà vedersela con la cinese Yue Yuan, che ieri ha sconfitto la belga Elise Mertens in rimonta.

Hanno rispettato il pronostico Aryna Sabalenka, Petra Kvitova e Jelena Ostapenko. La bielorussa (testa di serie n.1) si è imposta contro la statunitense Sofia Kenin con un netto 6-1 6-2, la ceca (n.12 del seeding) ha sconfitto la cinese Xiyu Wang per 6-7(6) 7-5 6-3 e la lettone (n.13 del torneo) ha eliminato la tedesca Eva Lys con il punteggio di 2-6 6-3 6-2. Niente da fare invece per le ceche Marketa Vondrousova (testa di serie n.8) e Barbora Krejcikova (n.10 del seeding), battute rispettivamente dall’ucraina Anhelina Kalinina per 1-6 6-4 6-1 e dalla 16enne russa Mirra Andreeva con un perentorio 6-2 6-2.

Successi in due set per la russa Liudmila Samsonova, che ha superato la statunitense Alycia Parks per 6-4 7-6(4), e la qualificata kazaka Yulia Putintseva, uscita vincitrice dalla sfida contro la ceca Marie Bouzkova per 6-2 7-6(5). Stesso discorso per le ceche Linda Noskova e Linda Fruhvirtova, che hanno sconfitto rispettivamente la cinese Fangran Tian per 6-4 6-2 e l’olandese Arantxa Rus per 6-0 6-3.

Negli altri incontri di giornata la statunitense Jennifer Brady si è imposta contro la sua connazionale Peyton Stearns per 6-4 6-2, la britannica Katie Boulter ha battuto la polacca Magdalena Frech per 4-6 6-3 6-2 e, infine, l’australiana Daria Saville ha eliminato la ceca Katerina Siniakova con un doppio 6-2.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

A. Sabalenka (BLR) (1) – S. Kenin (USA) (WC) 6-1 6-2

K. Boulter (GBR) (Q) – M. Frech (POL) (Q) 6-4 3-6 6-2

J. Paolini (ITA) – B. Haddad Maia (BRA) (15) 3-6 6-4 6-4

M. Andreeva (RUS) (Q) – B. Krejcikova (CZE) (10) 6-2 6-2

L. Noskova (CZE) – F. Tian (CHN) (WC) 6-4 6-2

J. Ostapenko (LAT) (13) – E. Lys (GER) (Q) 2-6 6-3 6-2

P. Kvitova (CZE) (12) – Xin. Wang (CHN) (WC)

L. Samsonova (RUS) – A. Parks (USA) 6-4 7-6

L. Fruhvirtova (CZE) – A. Rus (NED) 6-0 6-3

A. Kalinina (UKR) – M. Vondrousova (CZE) (8) 1-6 6-4 6-1

D. Saville (AUS) – K. Siniakova (CZE) 6-2 6-2

Y. Putintseva (KAZ) (Q) – M. Bouzkova (CZE) 6-2 7-6

J. Brady (USA) – P. Stearns (USA) (Q) 6-4 6-2

Foto: LaPresse