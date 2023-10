WTA Pechino 2023, Swiatek e Gauff vincono all’esordio. Paolini batte Yuan e vola agli ottavi

Si è conclusa poco fa la terza giornata del WTA 1000 di Pechino. Sul cemento cinese si sono disputate oggi le ultime otto partite valide per il primo turno e i primi cinque sedicesimi di finale e lo spettacolo non è sicuramente mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Partendo dai match di primo turno, vanno subito evidenziate le vittorie di Iga Swiatek, Coco Gauff e Elena Rybakina. La polacca (n.2 al mondo) ha sconfitto la spagnola Sara Sorribes Tormo per 6-4 6-3, la statunitense (n.3 del seeding) si è imposta contro la russa Ekaterina Alexandrova per 7-5 6-3, mentre la kazaka (n.5 del torneo) ha eliminato la cinese Qinwen Zheng con un veloce 6-1 6-2.

Tutto facile per la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.7) e la francese Caroline Garcia (n.9 del seeding), che hanno battuto rispettivamente la statunitense Ashlyn Krueger con un agile 6-3 6-4 e l’ucraina Kateryna Baindl per 6-2 6-4, mentre ha fatto grande fatica la russa Daria Kasatkina (n.11 del torneo), prima di superare l’egiziana Mayar Sherif per 1-6 6-4 7-6(8) dopo aver annullato anche un match point nel tie-break del terzo set.

Negli altri incontri validi per il primo turno l’ucraina Lesia Tsurenko ha vinto contro la cinese Lin Zhu per via del ritiro di quest’ultima sul risultato di 6-0 3-0 e, infine, la padrona di casa Xinyu Wang si è imposta contro la russa Vera Zvonareva per 6-3 6-4.

Passando agli incontri validi per i sedicesimi di finale, il primo risultato da segnalare è il successo dell’italiana Jasmine Paolini. L’azzurra è andata sotto di un set contro la cinese Yue Yuan, ma poi ha reagito alla grande ed è andata a prendersi la vittoria in rimonta con il risultato finale di 2-6 6-3 6-4. Ora al prossimo turno la nativa di Castelnuovo di Garfagnana dovrà vedersela con la vincente della sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka (testa di serie n.1) e la britannica Katie Boulter.

Bene poi la russa Liudmila Samsonova, che ha sconfitto la ceca Petra Kvitova (n.12 del seeding) per 6-4 7-5. Successo in due set anche per l’ucraina Anhelina Kalinina, a segno per 6-2 7-6(5) contro l’australiana Daria Saville, mentre la lettone Jelena Ostapenko (n.13 del torneo) e la polacca Magda Linette hanno passato il turno grazie ai ritiri rispettivamente della ceca Linda Noskova (che ha dato forfait ancora prima di entrare in campo) e della statunitense Jennifer Brady (sul punteggio di 3-1 in favore di Linette).

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

E. Rybakina (KAZ) (5) – Q. Zheng (CHN) 6-1 6-2

O. Jabeur (TUN) (7) – A. Krueger (USA) (Q) 6-3 6-4

Xin. Wang (CHN) – V. Zvonareva (RUS) (WC) 6-4 6-3

D. Kasatkina (RUS) (11) – M. Sherif (EGY) 1-6 6-4 7-6

L. Tsurenko (UKR) – L. Zhu (CHN) 6-0 3-0 rit.

C. Gauff (USA) (3) – E. Alexandrova (RUS) 7-5 6-3

C. Garcia (FRA) (9) – K. Baindl (UKR) (Q) 6-2 6-4

I. Swiatek (POL) (2) – S. Sorribes Tormo (ESP) 6-4 6-3

SECONDO TURNO

J. Paolini (ITA) – Y. Yuan (CHN) 2-6 6-3 6-4

J. Ostapenko (LAT) (13) – L. Noskova (CZE) vittoria Ostapenko per ritiro Noskova

L. Samsonova (RUS) – P. Kvitova (CZE) (12) 6-4 7-5

A. Kalinina (UKR) – D. Saville (AUS) 6-2 7-6

M. Linette (POL) – J. Brady (USA) 3-1 rit.

Foto: LaPresse