Tennis, gli italiani impegnati nei tornei della prossima settimana: Cobolli a Montpellier, quattro azzurre a Linz

Dopo gli Australian Open, per il circuito maschile, ci sarà una specie di settimana intervallare, nel senso che si disputerà un unico evento del circuito maggiore. Si tratta dell’ATP 250 di Montpellier, che ha cambiato di nuovo collocazione e si è, ad ogni modo, assicurato la presenza di Holger Rune. Il danese deve riscattare l’uscita al secondo turno agli Australian Open.

Qui ci concentriamo, però, sul discorso italiano. Dopo il forfait di Lorenzo Musetti, a rappresentare il nostro Paese in Francia è rimasto Flavio Cobolli, che era il primo alternate e, dunque, sapeva già di poter entrare senza problemi. Tabellone di qualificazione: sono iscritti Luca Nardi, Giulio Zeppieri e Matteo Gigante, con qualche possibilità di entrarvi anche per Francesco Maestrelli. Chiaramente, qui non si tratta del turno preliminare di Coppa Davis secondo l’attuale format (2-4 febbraio): l’Italia, infatti, è di diritto alla fase a gironi.

A Linz, in Austria, doveva esserci Jasmine Paolini, ma la toscana, reduce dagli ottavi di finale a Melbourne, ha deciso di rinunciare all’evento austriaco. Restano così iscritte le altre quattro nella top 100, vale a dire Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi. Non sono noti ulteriori aggiornamenti. Nessun’azzurra a Hua Hin.

Per l’ultima citata si tratta di un evento dai ricordi felici, perché (in ben altra collocazione nel calendario, nello swing indoor autunnale) nel 2014 e 2018 si è trovata a giocare la finale. Nel primo caso perse con la ceca Karolina Pliskova, all’epoca in rampa di lancio, nel 2018 batté la russa Ekaterina Alexandrova.

