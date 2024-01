Rod Laver rende omaggio a Jannik Sinner: “Ha realizzato un’impresa contro il Re di Melbourne Park!”

E’ la giornata dei complimenti e dei riconoscimenti per Jannik Sinner. L’altoatesino (n.4 del mondo) ha sconfitto in un match molto intenso il n.1 del ranking, Novak Djokovic, nella prima delle due semifinali degli Australian Open 2024. Sul cemento outdoor di Melbourne, Jannik ha battuto il fuoriclasse serbo, 10 volte vincitore di questo Major e mai sconfitto a livello di semifinali e finali nell’evento in questione, con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3.

Una prestazione di grande livello quella di Sinner che ha saputo prevalere in una sfida che tanti reputavano impossibile, vista la storia del torneo associata a Nole. E così, domenica 28 gennaio, il 22enne nostrano cercherà di completare l’opera contro il russo Daniil Medvedev, in un match anche in questo caso che si presenta aperto a qualunque risultato.

A celebrare quanto fatto dal giovane tennista tricolore è stato anche colui a cui è dedicata la più grande struttura di Melbourne Park, Rod Laver. Il grande campione australiano del passato, capace di realizzare il Grande Slam, ha voluto dedicare un pensiero attraverso i propri canali social a Sinner.

“Congratulazioni a Jannik Sinner per aver raggiunto la sua prima Finale in singolare in un torneo del Grande Slam. E’ stata un’impresa contro il Red di Melbourne Park“, le parole di Laver.

Congratulations to Jannik Sinner on reaching his first Grand Slam singles final. That was some feat against the King of Melbourne Park! — Rod Laver (@rodlaver) January 26, 2024

Foto: LaPresse