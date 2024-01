Sport in tv oggi (sabato 13 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, sabato 13 gennaio: sono in programma le finali dei tornei ATP e WTA di tennis, le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard e bob, di IBU Cup per il biathlon, e degli Europei per slittino, pattinaggio artistico e short track, gli Europei di pallanuoto femminile e molto altro ancora.

Proseguirà a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l’unica gara della giornata sarà la 10 km sprint maschile delle ore 14.30, che vedrà al via 106 atleti. L’Italia sarà rappresentata da 5 azzurri: in gara nel primo gruppo ci saranno Tommaso Giacomel (26) e Didier Bionaz (30), nel secondo toccherà a Lukas Hofer (44), nel terzo partirà Elia Zeni (61) e nel quarto scatterà Patrick Braunhofer (104).

La discesa maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, prevista a Wengen (Svizzera), prenderà il via alle ore 12.30, con otto azzurri al cancelletto di partenza. Saranno al cancelletto di partenza Mattia Casse col 6, Dominik Paris col 10, Florian Schieder col 13, Christof Innerhofer col 29, Guglielmo Bosca col 40, Pietro Zazzi col 44, Benjamin Jacques Alliod col 47 e Nicolò Molteni col 51.

Potrà disputarsi regolarmente la discesa femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, prevista ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria): si parte alle ore 10.45, con nove azzurre iscritte. Saranno al via Nicol Delago con l’1, Federica Brignone col 7, Sofia Goggia con l’8, Laura Pirovano col 18, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 25, Monica Zanoner col 35, Teresa Runggaldier col 46 e Vicky Bernardi col 47.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 13 gennaio

02.00 Tennis, ATP 250 Auckland: finale, Daniel – Tabilo – Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, Now, Tennis TV

03.00 Tennis, WTA 250 Hobart: finale, Mertens – Navarro – Sky Sport Tennis, Sky Sport 254, Sky Go, Now, WTA TV

06.30 Tennis, WTA 500 Adelaide: finale, Ostapenko – Kasatkina – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now, WTA TV

07.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni LH HS134 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS134 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

08.30 Tennis, ATP 250 Adelaide: finale, Draper – Lehecka – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

09.00 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Igls: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

09.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.30 Snowboard, Coppa del Mondo Scuol: qualificazioni PGS femminile e maschile – nessuna copertura tv / streaming

09.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf: NH HS106 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.15 Short track, Europei Gdansk: 2a giornata – YouTube Skating ISU, 13.30 Rai Play 3, eurosport.it, discovery+,

10.30 Biathlon, IBU Cup Val Ridanna: staffetta mista – Eurovision Sport

10.30 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Igls: 2a manche singolo femminile – FIL Live TV

10.30 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: 2a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Altenmarkt: discesa femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf: NH HS100 femminile – eurosport.it, discovery+

11.15 Pallanuoto, Europei: finale 15° posto, Israele-Malta – Eurovision Sport

11.55 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Igls: 1a manche doppio maschile – FIL Live TV

12.00 Pattinaggio artistico, Europei Kaunas: individuale femminile, programma libero – eurosport.it, discovery+, dalle 14.10 Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: discesa maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Fiorentina – DAZN

12.40 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Igls: 1a manche doppio femminile – FIL Live TV

13.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Snowboard, Coppa del Mondo Scuol: PGS femminile e maschile – eurosport.it, discovery+

13.30 Pallanuoto, Europei: finale 13° posto, Slovacchia-Slovenia – Eurovision Sport

13.30 Biathlon, IBU Cup Val Ridanna: staffetta single mixed – Eurovision Sport

13.40 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Igls: 2a manche doppio maschile – FIL Live TV

13.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf: Gundersen 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

14.30 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Igls: 2a manche doppio femminile – FIL Live TV

14.30 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: 2a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf: Gundersen 10 km femminile – eurosport.it, discovery+

15.00 Ciclismo su pista, Europei: 4a giornata: sessione pomeridiana – nessuna copertura tv / streaming

15.00 Calcio, Serie A: Napoli-Salernitana – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Torino – DAZN, ZONA DAZN 2

15.45 Pallanuoto, Europei: semifinali 9° posto, Francia-Paesi Bassi – Eurovision Sport

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: super team LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.15 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Milan – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley femminile, Serie A1: Trentino-Casalmaggiore – VBTV

17.30 Pattinaggio artistico, Europei Kaunas: danza sul ghiaccio, danza libera – eurosport.it, discovery+, 18.20-18.50 Rai Sport HD, dalle 18.50 Rai Play

18.00 Pallanuoto, Europei: semifinali 9° posto, Georgia-Germania – Eurovision Sport

18.00 Ciclismo su pista, Europei: 4a giornata: sessione serale – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, dalle 18.30 Rai Play 2

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Empoli – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Verona-Empoli – DAZN

19.00 Pallanuoto femminile, Europei: finale 3° posto, Italia-Grecia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

20.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Venezia – LBF TV

20.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Campobasso – LBF TV

20.30 Pallanuoto femminile, Europei: finalissima, Spagna-Paesi Bassi – Rai Play 3 ed Eurovision Sport

20.30 Basket, Serie A: Cremona-Trentino – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Monza-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Milano- VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

Foto: Andrea Masini / DBM

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...